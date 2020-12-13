Погибают от коронавируса сотнями: Ковид-статистику на 13 декабря в России привел оперштаб

Таким образом, в России с начала весны коронавирусом заразились 2 653 928 человек, из них более 46,9 тысячи погибли, свыше двух миллионов вылечились.

В России выявили 28 080 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки число случаев COVID-19 в России выросло на 28 080, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 13 декабря.

Примерно каждый пятый заразившийся (19,6 процента) не ощущает симптомов.

От осложнений коронавируса погибли еще 488 человек (днем ранее — 560, максимум — 613). Вылечились 20 277 пациентов.

Наибольшее количество заболевших в Москве — 6425 (6622 днем ранее), Санкт-Петербурге — 3768 (3776) и Подмосковье — 1444 (1393). Меньше всего новых случаев за сутки в Еврейской автономной области — 23 (24), на Чукотке — пять (девять) и в Ненецком автономном округе — четыре (восемь).

Накануне зарегистрировали 28 137 случаев. Таким образом, в России с начала весны коронавирусом заразились 2 653 928 человек, из них более 46,9 тысячи погибли, свыше двух миллионов вылечились. Темп прироста удерживается на отметке 1,1%.