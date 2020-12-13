Дополнительный оплачиваемый отпуск могут предоставить медикам. Кому и за что?

Медработники могут получить дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск длительностью три дня. Автором такой инициативы стало Министерство здравоохранения РФ.
Отпуск предлагается предоставлять за непрерывный стаж работы в сфере здравоохранения. Он будет распространяться на врачей общей практики, медицинских сестер и средний персонал, работающий в участковых больницах, амбулаторных медицинских учреждениях, домах-интернатах, домах сестринского ухода и хосписах.
Проект Минздрава РФ представлен на официальном интернет-портале нормативных правовых актов. Ведомство считает, что оплачиваемый трехдневный отпуск станет дополнительной гарантией социальной защищенности медработников.