13.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Работа

Повысят зарплату сотрудником в 2021 году 32% компаний в России

16:14 13.12.2020 Фото: pixabay.com
0

Также 35% представителей бизнеса отметили, что в наступающем году будут расширять штат. 15% работодателей введут новую систему премирования.

% name% title
Треть компаний хотят повысить зарплаты сотрудникам в новом году

Практически треть российских работодателей намерены в предстоящем году повысить зарплаты своим сотрудникам, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру".

"Повышение зарплат сотрудникам в 2021 году планируют 32% российских работодателей", - говорится в отчете по итогам опроса более 1,5 тысячи респондентов.
Также 35% представителей бизнеса отметили, что в наступающем году будут расширять штат.

В топ планов российских компаний на 2021 год вошло и открытие новых направлений деятельности — это отметили 35% опрошенных (множественный выбор). При этом четверть участников исследования уточнили, что их компания сосредоточится на одном направлении бизнеса.

Активное обучение сотрудников планируют 23% респондентов, 19% компаний увеличат бюджет на рекламу и маркетинг, 15% введут новую систему премирования сотрудников, а 9% — расширят список нематериальных бонусов.

В варианте "Другое" респонденты чаще всего отмечали, что пока не планируют изменений на 2021 год.

В опросе приняли участие более 1,5 тыс. человек (представители компаний, руководители, HR-директора, рекрутеры, HR-специалисты) из всех регионов страны.

директор зарплаты опрос повысить штат
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вам известно о подобных планах начальниках?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Погиб упавший на рельсы в метро пассажир. Движение поездов временно останавливали
17:11 13-12-2020
Погиб упавший на рельсы в метро пассажир. Движение поездов временно останавливали
Мощное землетрясение магнитудой 5,6 в Чечне попало на видео
16:56 13-12-2020
Мощное землетрясение магнитудой 5,6 в Чечне попало на видео
Путин оторопел от ТВ: телевидение шокирует людей и корежит их сознание
16:37 13-12-2020
Путин оторопел от ТВ: телевидение шокирует людей и корежит их сознание
Повысят зарплату сотрудником в 2021 году 32% компаний в России
16:14 13-12-2020
Повысят зарплату сотрудником в 2021 году 32% компаний в России
Путин: платить накопительную часть пенсии будут 22 года после выхода на пенсию. Именно столько мы живем в среднем
16:00 13-12-2020
Путин: платить накопительную часть пенсии будут 22 года после выхода на пенсию. Именно столько мы живем в среднем
Сгорели 6 собак в приюте для животных в Новосибирске. 170 псов удалось спасти на пожаре 1
15:55 13-12-2020
Сгорели 6 собак в приюте для животных в Новосибирске. 170 псов удалось спасти на пожаре
Дополнительный оплачиваемый отпуск могут предоставить медикам. Кому и за что?
15:48 13-12-2020
Дополнительный оплачиваемый отпуск могут предоставить медикам. Кому и за что?
Погибают от коронавируса сотнями: Ковид-статистику на 13 декабря в России привел оперштаб
15:31 13-12-2020
Погибают от коронавируса сотнями: Ковид-статистику на 13 декабря в России привел оперштаб
Как болеют коронавирусом военные в армии, доложил Шойгу
15:30 13-12-2020
Как болеют коронавирусом военные в армии, доложил Шойгу
Все последствия перенесенного коронавируса перечислили в Роспотребнадзоре
15:10 13-12-2020
Все последствия перенесенного коронавируса перечислили в Роспотребнадзоре