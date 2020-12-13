Мощное землетрясение магнитудой 5,6 в Чечне попало на видео

Подземные толчки произошли на границе с Грузией на глубине 25 км. Но в домах качалась мебель и люстры.

Подземные толчки ощутили жители Чечни

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в ночь на воскресенье на территории Чечни в 24 километрах от границы Грузии с Россией, сообщил грузинский национальный центр сейсмического мониторинга.

По информации сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 01:29 по тбилисскому времени (00:29 мск). Гипоцентр землетрясения находился на глубине 10 километров.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 4,7. Очевидцы сообщают, что почувствовали подземные толчки, в домах качалась мебель.

На кадрах, снятых в одном многоквартирных домов, видно, что толчки длились несколько секунд.

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Чечне в 00:30 по московскому времени. Эпицентр находился в Урус-Мартановском районе на глубине 25 километров.

По данным ГУ МЧС России по Чечне, сведений о каких-либо разрушениях не поступало.