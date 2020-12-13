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Погиб упавший на рельсы в метро пассажир. Движение поездов временно останавливали

17:11 13.12.2020 Фото: pixabay.com
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Причины произошедшего устанавливаются. Известно, что машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

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На Замоскворецкой линии метро в Москве погиб упавший на рельсы пассажир

На участке «Речной вокзал» — «Белорусская» Замоскворецкой линии московского метрополитена временно останавливали движение поездов из-за человека, оказавшегося на рельсах. Об этом сообщает в Twitter пресс-служба метро Москвы.

Мужчина погиб, упав на рельсы на станции "Сокол" Замоскворецкой линии московского метро, рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"В 11:32 (мск) на станции метрополитена "Сокол" произошло падение мужчины на рельсы между платформой и составом поезда. Мужчина погиб", — сказали в ведомстве.

Причины произошедшего устанавливаются.

Позже столичный департамент транспорта передал, что движение поездов на Замоскворецкой линии восстановлено.

«Ранее из-за человека на пути станции «Сокол» машинист одного из составов применил экстренное торможение. Прилагаем все усилия для скорейшего восстановления графика», — отмечается в сообщении ведомства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД, мужчина, который упал с платформы на рельсы на станции метро «Сокол», погиб. Его извлекли из-под поезда. По данному факту проводится проверка.

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