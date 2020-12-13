Живой скульптурой "Работница и колхозница" ознаменовали активистки Бердска День Конституции

Акцию на входе в парк Победы провели известные общественницы Наталья Слесарева и Светлана Рябоконь.

Необычно поздравили бердчан с Днем Конституции общественницы

Бердские общественницы отметили День Конституции акцией с живой фигурой "Работница и колхозница".

Наталья Слесарева со Светланой Рябоконь 12 декабря изобразили скульптуру на входе в парк Победы.

- Мы хотели напомнить всем жителям города, что Конституция РФ - это наши права и свобода, - сказала Наталья Слесарева.

Вторая участница - Светлана Рябоконь - говорит, что любой гражданин своей страны должен эти права и свободы защищать.

-Поздравляем вас всех, дорогие жители нашего любимого города, с Днём Конституции РФ и желаем всем здоровья и процветания! Успехов благополучия и мира! - передали "Курьер. Среда. Бердск" активистки.

Наталья Слесарева почти все выходные и праздники проводит на пикетах. Она инициировала акции против открытия в Бердске исправительного центра зля заключенных, против строительства мусорного полигона на границе с Бердском, отстаивала около бердской мэрии интересы избитого сотрудником администрации за «Кирюшу» журналиста Сергея Болдырева, выступила против мэра-варяга и собирала "оценки" главе города. Во многих начинаниях она находит деятельную поддержку Светланы Рябоконь.

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Живая скульптура у танка на входе в парк Победы