Путин: Обычные россияне едят не спагетти болоньезе, а макароны по-флотски

Путин назвал рост цен на макароны недопустимым

Президент РФ Владимир Путин назвал недопустимым рост цен на макаронные изделия при таких урожаях зерна в России и напомнил министрам, что едят обычные россияне: не спагетти болоньезе, а макароны по-флотски.

"Значит, смотрите... Макаронные изделия выросли на 10 с половиной процентов. И продолжают подрастать. Наши граждане в большинстве - Москве и в Петербурге - там, конечно, заказывают болоньезе... - у нас народ попроще и едят макароны по-флотски. И не итальянского производства, а нашего. Ну это недопустимо! При таких урожаях", - заявил Путин на совещании с членами кабмина, фрагменты которого показали в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире канала "Россия 1".

"Это чисто экономические причины. То же самое и по сахару. Да, он снизился там. Но вы же сами сказали, что достаточен для внутреннего потребления. Ну и потребляйте внутри", - подчеркнул глава государства.