13.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Путин: Обычные россияне едят не спагетти болоньезе, а макароны по-флотски

18:20 13.12.2020 Фото: Кремлин.ру
1 0

Президент назвал недопустимым рост цен на макаронные изделия при "таких урожаях". Это высказал глава государства членам правительства.

% name% title
Путин назвал рост цен на макароны недопустимым

Президент РФ Владимир Путин назвал недопустимым рост цен на макаронные изделия при таких урожаях зерна в России и напомнил министрам, что едят обычные россияне: не спагетти болоньезе, а макароны по-флотски.

"Значит, смотрите... Макаронные изделия выросли на 10 с половиной процентов. И продолжают подрастать. Наши граждане в большинстве - Москве и в Петербурге - там, конечно, заказывают болоньезе... - у нас народ попроще и едят макароны по-флотски. И не итальянского производства, а нашего. Ну это недопустимо! При таких урожаях", - заявил Путин на совещании с членами кабмина, фрагменты которого показали в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире канала "Россия 1".

"Это чисто экономические причины. То же самое и по сахару. Да, он снизился там. Но вы же сами сказали, что достаточен для внутреннего потребления. Ну и потребляйте внутри", - подчеркнул глава государства.

макароны рост цен спагетти что едят Владимир Путин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как экономить на еде? Поделитесь секретом

Поросёнок Пётр, 13 декабря 2020 18:46
Если Путин назвал недопустимым рост цен, значит оные начнут рости ещё быстрее.(народная примета)

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как замедлить старение мозга: самые полезные продукты - вы удивитесь!
18:30 13-12-2020
Как замедлить старение мозга: самые полезные продукты - вы удивитесь!
Путин: Обычные россияне едят не спагетти болоньезе, а макароны по-флотски 1
18:20 13-12-2020
Путин: Обычные россияне едят не спагетти болоньезе, а макароны по-флотски
БердскЖивой скульптурой "Работница и колхозница" ознаменовали активистки Бердска День Конституции 1
17:42 13-12-2020
Живой скульптурой
Умер музыкант группы «Воскресение» Андрей Сапунов 1
17:21 13-12-2020
Умер музыкант группы «Воскресение» Андрей Сапунов
Погиб упавший на рельсы в метро пассажир. Движение поездов временно останавливали
17:11 13-12-2020
Погиб упавший на рельсы в метро пассажир. Движение поездов временно останавливали
Мощное землетрясение магнитудой 5,6 в Чечне попало на видео
16:56 13-12-2020
Мощное землетрясение магнитудой 5,6 в Чечне попало на видео
Путин оторопел от ТВ: телевидение шокирует людей и корежит их сознание 3
16:37 13-12-2020
Путин оторопел от ТВ: телевидение шокирует людей и корежит их сознание
Повысят зарплату сотрудником в 2021 году 32% компаний в России
16:14 13-12-2020
Повысят зарплату сотрудником в 2021 году 32% компаний в России
Путин: платить накопительную часть пенсии будут 22 года после выхода на пенсию. Именно столько мы живем в среднем
16:00 13-12-2020
Путин: платить накопительную часть пенсии будут 22 года после выхода на пенсию. Именно столько мы живем в среднем
Сгорели 6 собак в приюте для животных в Новосибирске. 170 псов удалось спасти на пожаре 1
15:55 13-12-2020
Сгорели 6 собак в приюте для животных в Новосибирске. 170 псов удалось спасти на пожаре