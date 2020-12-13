«Без солнца сбился с пути»: Как рухнул с обрыва с 5-этажный дом на берегу Обского моря слепой музыкант из Бердска

Бердская знаменитость Евгений Фурцев, играющий на аккордеоне у универмага, попал в больницу со сломанным крестцом и поврежденной рукой. Сейчас он лежит без движения, но, говорит, «слава Богу, пальцы шевелятся». Он постоянно гуляет в лесу возле парка «На камнях».

Евгений Фурцев надеется, что скоро поправиться и сможет снова взять в рука любимый инструмент

Под вечер в пятницу слепой музыкант из Бердска Евгений Фурцев попал в больницу с переломом позвоночника. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», он упал с высокого обрыва на берегу Обского моря метрах в 300 от парка отдыха «На камнях». Именно сотрудники парка принимали непосредственное участие в спасении бердской знаменитости, предоставив снегоходы для эвакуации.

Евгений Фурцев рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 13 декабря, как произошел с ним несчастный случай два дня назад. Сейчас он лежит в травматологическом отделении бердской ЦГБ. У него сломан крестец.

- Лежу неподвижно. Рука не сломана. Просто ушиб, но сильно опухла левая рука. Слава Богу, что не нарушены нервные связи: ноги, пальцы шевелятся. Доктор будет только в понедельник. Но меня просветили на рентгене и сказали, что у меня перелом крестца, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Евгений в воскресенье.

Он с благодарностью отказался от помощи, сказав, что его навещают родные и близкие. И намерен отпроситься домой:

- Я думаю, что при моем диагнозе нужен покой. Доктор придет завтра, я скажу, что уеду к дочери. Какая разница, где лежать? Палаты все забиты.

По словам музыканта, он шел по тропинке вдоль обрыва, как всегда, от парка «На камнях» и «шагнул с обрыва с пятиэтажный дом», как выразился Евгений.

- Я же ориентируюсь по солнцу, а оно скрылось. Там еще снег все дорожки засыпал и солнца нет. Я сбился с дорожки. Если бы там не торчали обломки деревьев... Я на них как раз приземлился. Я попытался встать, но почувствовал острую боль. И понял, что я в ловушке. Начал кричать. Но там ни людей, никого — зима в лесу, тишина, - рассказал пострадавший.

Когда он сбился с пути, то позвонил другу, чтобы тот сориентировал его в пространстве. И в этот момент упал с обрыва.

- Юра понял: что-то случилось, когда я резко вышел из эфира. И позвонил Боре. Тот быстро приехал. Но не мог меня сразу найти. Я кричал «помогите». Он увидел, когда я варежкой махал — что-то белое шевелится. Тогда уже вызвали МЧС. Они меня подняли наверх, а там уже «скорая» ждала, - вспоминает Евгений.

Он постоянно гуляет с белой тростью в этом месте — в любое время года, поэтому знает наизусть весь окрестный лес. Но неожиданно сбился с пути, и это стоило ему сломанного позвоночника.

Продолжение — в ближайшее время.

Пейзаж осенний, но масштабы высоты берега понятны. Фото: Курьер. Среда. Бердск

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