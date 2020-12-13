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Путин не живет в бункере, уверил россиян Песков

20:28 13.12.2020 Фото: Кремлин.ру
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По словам Пескова, в резиденции в Ново-Огарево, где он живет, есть врачи, эпидемиологи и другие специалисты, которые составляют график мероприятий для главы государства с точки зрения медицины.

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Песков опроверг слухи о жизни Путина в бункере

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Владимир Путин в условиях пандемии коронавируса живет в бункере, по его словам, глава государства живет в своей резиденции в Ново-Огарево, пишет Интерфакс.

"Нет, Путин сейчас живет в Ново-Огарево, собственно, где он и жил и до пандемии", - сказал Песков в фильме Наили Аскер-заде "Опасный Вирус. Первый год" на канале "Россия 1" (ВГТРК), комментируя существующее мнение, что президент живет в бункере и оттуда руководит страной.

По его словам, Путин "там часто и работает, оттуда приезжает в Кремль, оттуда - не так часто, как хотелось бы ему, но все-таки летает в командировки, технологические решения дают ему полный эффект присутствия в тех местах, где ему нужно".

Песков также рассказал, что президент сдает тесты на COVID-19 так часто, как это требует обеспечение его безопасности.

"Он тестируется столько, ровно столько, сколько нужно - для обеспечения безопасности главы государства", - отметил пресс-секретарь, отвечая на вопрос, сдает ли Путин каждый день тест на коронавирус.

По словам Пескова, в резиденции в Ново-Огарево, где он живет, есть врачи, эпидемиологи и другие специалисты, которые составляют график мероприятий для главы государства с точки зрения медицины.

бункер Ново-Огарево
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От редакции

А вы бы хотлеи жить в бункере?

Поросёнок Пётр, 13 декабря 2020 20:31
Значит живёт.

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