Умер "голос Кремля" - артист Евгений Хорошевцев

Умер «голос Кремля» Евгений Хорошевцев - диктор, работавший на всех торжественных церемониях Путина и много лет комментировавший Парад Победы на Красной площади.
Очень хороший был человек. pic.twitter.com/YNvfINSnJ7
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 13, 2020
13 декабря в Москве скончался диктор протокольных мероприятий президента РФ Евгений Хорошевцев.
Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Хорошевцева, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, написал Интерфакс.
"Евгений Александрович был народным артистом РФ, "голосом" Кремля. Именно его голос все слышали в комментариях на параде, на всех торжественных мероприятиях с участием главы государства", - сказал Песков.
Он также напомнил, что Хорошевцев был учеником знаменитого Юрия Левитана.
Хорошевцев родился 23 июля 1944 года в Москве.
Заслуженный деятель искусств РСФСР. Народный артист РФ.
С 1968 года - диктор Всесоюзного радио. Вел праздничные демонстрации 1 Мая и 7 Ноября, работал в паре с Юрием Левитаном. Снялся в нескольких ролях в кино- и телепостановках.
В 1996-1997 годах был генеральным директором общероссийского "Радио-1".
С 2000 года - диктор протокольных мероприятий президента РФ.
Профессор факультета искусств МГУ имени М.В. Ломоносова. Член Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве.