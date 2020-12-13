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Умер "голос Кремля" - артист Евгений Хорошевцев

20:35 13.12.2020 Фото: Государственный Кремлёвский Дворец
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"Евгений Александрович был народным артистом РФ, "голосом" Кремля. Именно его голос все слышали в комментариях на параде, на всех торжественных мероприятиях с участием главы государства", - сказал Песков.

Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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13 декабря в Москве скончался диктор протокольных мероприятий президента РФ Евгений Хорошевцев.

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Хорошевцева, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, написал Интерфакс.

"Евгений Александрович был народным артистом РФ, "голосом" Кремля. Именно его голос все слышали в комментариях на параде, на всех торжественных мероприятиях с участием главы государства", - сказал Песков.

Он также напомнил, что Хорошевцев был учеником знаменитого Юрия Левитана.

Хорошевцев родился 23 июля 1944 года в Москве.

Заслуженный деятель искусств РСФСР. Народный артист РФ.

С 1968 года - диктор Всесоюзного радио. Вел праздничные демонстрации 1 Мая и 7 Ноября, работал в паре с Юрием Левитаном. Снялся в нескольких ролях в кино- и телепостановках.

В 1996-1997 годах был генеральным директором общероссийского "Радио-1".

С 2000 года - диктор протокольных мероприятий президента РФ.

Профессор факультета искусств МГУ имени М.В. Ломоносова. Член Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве.

голос Кремля диктор Евгений Хорошевцев
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