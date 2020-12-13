Впал в кому: Ребенка на сноуборде скинул с лестницы охранник магазина "Краски" в Новосибирске

В результате падения мальчик получил травму и кровоизлияние в мозг, потерял сознание. В тяжелом состоянии он сейчас находится в реанимации.

СК по НСО начал проверку по факту травмирования подростка

Следственными органами СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка, сообщила вечером 13 декабря старший помощник руководителя регионального управления СКР Анастасия Кулешова.

Вчера днем, 12 декабря, возле магазина "Краски" по адресу: ул. Каменская катались на сноубордах два подростка. Из магазина "Краски" вышел продавец и начал прогонять детей. Он схватил одного ребенка за одежду и якобы столкнул его с лестницы.

В результате падения ребенок получил травму и кровоизлияние в мозг, потерял сознание и впал в кому. В тяжелом состоянии он сейчас находится в реанимации. По данному факту СК России по Новосибирской области проводит доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.