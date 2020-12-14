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Вакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу

10:26 14.12.2020
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Официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, полный социальный пакет, иногородним предоставляется общежитие.

Вакансии для жителей Бердска.

Новосибирская птицефабрика приглашает на работу:

Официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, полный социальный пакет, иногородним предоставляется общежитие.

Новосибирская птицефабрика

ВНИМАНИЕ! ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

-Старший ветеринарный врач цеха ремонтного и родительского стада, график 5/2, з/п 40 000 руб.

-Мастер КИПиА котельной, 5/2 , 18 000руб.

-Менеджер отдела снабжения, 5/2, от 18 000руб.

-Кладовщик материального склада, 5/2, з/п 21 000руб.

-Кладовщик готовой продукции, 5/2, з/п 24 800руб.

-Водитель погрузчика, 5/2, з/п 35 000руб.

-Прессовщик-формовщик,5/2, з/п 28 000руб.

-Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 5/2, 26 000руб.

-Электрогазосварщик, 5/2, 24 000руб.

-Слесарь КИПиА, график 5/2, з/п от 21 400руб.

-Слесарь-ремонтник, график 5/2, з/п 19 000 — 22 000руб.

-Автомойщик, 5/2, от 16 000руб.

-Повар, график 5/2 (с 07.00 от 16.00), з/п 23000руб.

-Оператор птицефабрик и механизированных ферм, график 5/2 скользящий, з/п от 20000-25000руб.

-Птицевод, график скользящий 5/2, з/п 22 000руб.

-Инженер по техническому надзору, 2/2 ( с 20.00 до 08.00), 28 000руб

-Рабочие (участок уборки, мойки и дезинфекции), график 2/2 (с 20.00 до 08.00), з/п 26500руб.

-Рабочие (участок уборки, мойки и дезинфекции), график 2/2 (с 08.00 до 20.00), з/п

23 000руб.

-Рабочие на производство, график 2/2, з/п 30-32000руб.

-Продавец, Линево, Искитим, ст. Евсино, график 7/7 с 08.00 до 20.00, з/п 20 000-22 000руб.

-Водитель категории С, D,E, сменный, 25000руб.- 40 000руб.

-Тракторист, график сменный, з/п 30500руб.

-Оператор 1С, сменный, з/п 25300руб.

-Укладчик-упаковщик, сменный, з/п 28 000руб.

-Санитар ветеринарный, график сменный,18 800руб.

-Комплектовщик, сменный, 24 000руб.

Новосибирская область, Искитимский район, ст. Евсино, АО «Новосибирская птицефабрика», дополнительная информация по телефонам:

8-983-120-90-80, 8(383) 239-20-10

Служебный транспорт: Искитим, Шадрино, Ложок, Улыбино, Лебедевка, Таскаево, Евсино, Линево, Листвянка, Ургун, Белово, Легостаево, Гусельниково, КСМ, Дорогино, Посевная, Черепаново.

Официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, полный социальный пакет, иногородним предоставляется общежитие.

вакансии общежитие работа ОАО «Новосибирская птицефабрика»
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