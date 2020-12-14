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Кто и как чистит дороги от снега зимой 2020 в Бердске. Все правила уборки

17:23 14.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Через шесть часов после окончания снегопада весь снег с проезжей части должен быть вывезен на снегоотвал. (ИНФОГРАФИКА)

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Снег с дорог Бердска вывозит на официальные снегоотвалы ЦМУ
Сюжет: Инструкция
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Кто и как чистит дороги от снега зимой 2020 в Бердске. Все правила уборкиКак сделать флюорографию во вторую волну пандемии в Бердске? Лучше не приходите, заявили медикиЕщё 177 новостей

Независимо от погодных условий уборка городских дорог зимой должна обеспечивать нормальное движение пешеходов и автомобилей, говорится в правилах благоустройства Бердска. Между тем бердчане, особенно проживающие в частном секторе, нередко жалуются, что их улицы чистят крайне редко. УЖКХ парирует - не хватает техники.

Уборка снега с проезжей части дорог, тротуаров, парковок, остановок и остановочных платформ городского наземного транспорта должна производиться регулярно с момента установления снежного покрова.

Во время снегопада снег с проезжей части городских дорог должен вывозиться на снегоотвал не позднее 6 часов с момента его окончания, а при продолжительности снегопада более 3 часов - не позднее 6 часов с момента увеличения толщины снежного покрова на 2,0 - 2,5 см.

Уборка остановок и остановочных платформ городского наземного транспорта, расположенных на тротуарах, должна производиться два раза в сутки.

Снег с остановок и остановочных платформ городского наземного транспорта, перекрестков, пешеходных переходов должен вывозиться в течение одних суток с момента окончания ежесуточной уборки.

При уборке проезжей части городских дорог механизированным способом (комплексами уборочной техники) и при образовании снежных валов валы необходимо раздвигать (с очисткой снега ручным методом) в местах пешеходных переходов, перед местами для стоянки (парковки) транспортных средств, остановками и остановочными платформами городского наземного транспорта, проездами.

Снег с проезжей части городских дорог следует убирать в лотки или на разделительную полосу и формировать в виде снежных валов с разрывами на ширину 2,0 - 2,5 метра.

Уборка территорий жилой, смешанной и промышленной застройки в период снегопада производится с периодичностью не позднее 12 часов с момента окончания снегопада, а при его продолжительности более 3 часов - не позднее 12 часов с момента увеличения толщины снежного покрова на 2,0 - 2,5 см.

Антигололедные мероприятия (удаление льда, посыпание песком, антигололедными реагентами и другое) производятся по мере образования наледи и льда, но не реже одного раза в сутки.

Снег, сколы наледи и льда сдвигаются на специально отведенные ответственными лицами места временного складирования снега, формируются в кучи и валы и должны вывозиться на снегоотвалы в течение суток с момента окончания ежесуточной уборки.

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правила снег уборка дорог
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От редакции

В какое время лучше всего начинать уборку дорог от снега?

Светлана, 13 ноября 2020 15:41
У нас работает законодательная часть местного самоуправления, иногда даже с лишком.
А вот исполнительная...))
Шок, 17 ноября 2020 12:56
На бумаге все хорошо. А на деле, разве так чистят в Бердске ?
Аноним, 08 декабря 2020 09:28
Парковочные карманы у нас не любят чистить. На примере домов 33 и 35 по ул. Ленина ни разу не видел, что бы в снегопад трактор чистил карманы. Прёт по прямой, оставляя бурты снега на парковках. То же во дворах опять же, к примеру дома 33 по Ленина. Дворник, когда чистит тротуар, снег скидывает на проезжую часть, вместо того, что бы откидывать на газон. В итоге наростает огромный снежный вал. Проезд затруднён. Так было в прошлом году, и повтора не хотелось бы.
Александр, 09 декабря 2020 08:04
Почему не чистят дороги между домами в частном секторе, предомовую понятно что своими силами, а вот дороги, это же не частная дорога а предположительно городская часть земли , я плачу налоги, плюс транспортный налог, будти добры.... Без всяких звонков приехали прошлись техникой.
Татьяна, 10 декабря 2020 14:36
Частный сектор вообще не чистят, вчера звонила по номеру 4 00 11,на что мне мужчина ответил что в ближайшие дни,и снег только выпал, что вы возмущаетесь, что он раньше в школу ходил по сугробам, а нам только снег выпал сразу чистить как улицу Ленина. Так чёткого ответа я не дождалась. Так что частный сектор будем добры чистить сами.
Аноним, 10 декабря 2020 16:51
У нас на площади уже начался "снегоотвал", чего про остальное то говорить, если "лицо" города - площадь Горького превращается в свалку снега..

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