Как сделать новогодний венок быстро и красиво

Своими руками можно сделать новогодний венок не только из еловых веток, но и из шишек. Получится очень стильное, красивое и бюджетное украшение на Новый год.

Новогодний венок своими руками – красивое традиционное украшение, которое можно сделать не только из еловых веток, но и из самых разных материалов

Новогодний венок своими руками – красивое традиционное украшение, которое можно сделать не только из еловых веток, но и из самых разных материалов. Предлагаем несколько простых, но интересных мастер-классов 2021 года по созданию такого новогоднего декора.

Новогодний венок из еловых веток

Традиционно новогодний венок делают из еловых веток. Веточки можно взять как свежие, так и искусственные. Сделать его своими руками совсем не сложно, если следовать пошаговым инструкциям.

Мастер-класс:

Для основы будем использовать вязальную стальную проволоку диаметром 3 мм. Купить ее можно в любом строительном магазине. Правда, в основном она продается в скрутке, но лучше попробовать найти отрезками длиной в 1 м. Можно использовать любую другую проволоку, главное, чтобы она хорошо гнулась и при этом держала форму.

Проволоку сгибаем в кольцо. Плоскогубцами загибаем концы проволоки в противоположные друг другу стороны. Это будет замок.

Замыкаем проволоку в кольцо. Основа для будущего новогоднего венка готова.

Из джутового шпагата плетем косичку, делаем подвес. Помимо джута, можно использовать любую другую веревочку или ленточку.

Искусственные ветки раскладываем на столе в зависимости от их длины. Лучше использовать веточки на проволочном каркасе, так они будут хорошо гнуться.

Выбираем длинную веточку и, оставив примерно 10 см, прикручиваем хвостик. Обязательно чередуем направление веток – от центра и к центру. Так венок получится пышным со всех сторон.

Длинные веточки прикручиваем так – оставляем хвостик длиной в 10 см, делаем 2-3 витка вокруг основы, а оставшуюся часть направляем в противоположную сторону.



Самые короткие веточки добавляем там, где не хватает объема. При этом стараемся делать веточки одинаковой длины, чтобы венок получился правильной формы.Теперь по желанию берем гирлянду и аккуратно обматываем ею вено. При необходимости фиксируем детали подсветки горячим клеем. Стараемся обматывать венок гирляндой так, чтобы провод остался незаметным.Блок гирлянды выводим на обратную сторону и фиксируем его клеем.Теперь украшаем венок по своему вкусу. Для этого можно использовать шишки, елочные шарики, бантики. Главное, вначале примеряем декор на венок, а потом уже фиксируем его клеем.

После берем белую акриловую краску и с помощью спонжика немного тонируем весь венок, тем самым имитируя снег. При этом тонируем не только веточки, но и декор.

Оставляем новогодний венок на просушку. Красивое украшение, которое сделали своими руками из веток, готово.

Если в качестве декора будут использоваться зеркальные шарики, то их лучше всего расположить поближе к лампочкам гирлянды. В них будет отражаться свет, и венок станет еще ярче.

Новогодний венок из настоящих еловых веток

На Новый 2021 год можно сделать своими руками новогодний венок из настоящих хвойных веток. Такой декор будет радовать не только своим красивым внешним видом, но и наполнит дом лесными ароматами. Сделать пошагово украшение так же несложно, как и из искусственного материала.

Мастер-класс:

Для каркаса используем любые, но гибкие веточки деревьев и кустарников. Идеально подходят плети девичьего винограда, также можно использовать ветви березы. Главное, чтобы ветки были свежими, тогда они не будут ломаться, а хорошо гнуться.

Берем несколько веточек и собираем в кольцо. Для фиксации можно использовать флористическую проволоку или купить самую тонкую в строительном магазине, она стоит намного дешевле.

Для венка можно использовать веточки сосны или ели, но такое украшение продержится недолго. Поэтому лучше использовать такие хвойные породы, которые даже при высыхании будут хорошо держать форму. Это тис, различные виды можжевельников, очень ароматный венок получится из пихты.

Теперь берем пучок небольших веточек, плотно прикладываем к основе, держим, обматываем шпагатом, фиксируем.

Затем берем следующий пучок, привязываем его к основе и таким образом полностью оплетаем веточками всю основу.

Если такой процесс кажется трудоемким, то берем более длинные веточки, а для фиксации используем тонкую проволоку, можно купить металлическую нить для декора.

Далее переходим к декору, используем для этого любые украшения. Елочные шарики — идеальный вариант. Также можно взять шишки, яркие искусственные цветы, сушеные дольки апельсинов, орехи и бантики. Все украшения просто фиксируем на клей.

Чтобы венок надолго оставался свежим, его нужно регулярно опрыскивать из пульверизатора.

Новогодний венок из шишек

Своими руками можно сделать новогодний венок не только из еловых веток, но и из шишек. Получится очень стильное, красивое и бюджетное украшение на Новый год.

Мастер-класс:

Основу для венка делаем из березовых веток, они мягкие и хорошо гнутся.

Берем несколько веточек и скручиваем в круг. Концы веток плотно перевязываем бечевкой, чтобы они не распались.

Далее начинаем собирать венок по одной ветке, каждую оборачиваем вокруг основы. Стараемся распределить веточки так, чтобы они смотрелись равномерно. Также в процессе плетения следим за формой венка — он не должен получиться овальным или квадратным.



Когда будет вплетено достаточно веток, фиксируем их веревкой по всему кругу.Из атласной ленты делаем петельку. С помощью клея склеиваем между собой кончики ленты, а затем (как на фото) делаем петельку на основе.Теперь по часовой стрелке приклеиваем к основе шишки.Убираем лишний клей, шишки полностью покрываем искусственным снегом. Обратную сторону венка также можно задекорировать.Из атласных лент завязываем бантики и приклеиваем их рядом с петелькой.Также украшаем венок серебристыми бусинами или любым другим декором по желанию.

Основу можно сделать из пенопласта или картона. Шишки можно взять любые: от ели, лиственницы, сосны.

Из мишуры

Новогодний венок можно сделать из мишуры. Украшение получается ярким и по-настоящему праздничным. При этом мастер-класс очень простой, венок своими руками может сделать даже ребенок.

Мастер-класс:

Из плотного картона вырезаем кольцо.

Мишурой оборачиваем основу или приклеиваем по кругу. Можно использовать один цвет или чередовать разные, например, темно- и светло-зеленый, синий и белый, красный и белый и т. д.

Из атласной, не очень толстой ленты делаем петельку, чтобы венок можно было повесить на дверь, стену или окно.

Далее берем любой новогодний декор и украшаем венок.

Можно использовать золотистые или елочные шарики любого другого цвета вместе с бантиками. Все детали фиксируем на горячей клей.

Новогодний венок можно украсить веточками жгучего красного перца. Во многих странах Европы он считается оберегом, его вешают на двери у входа в дом.

Новогодний венок с подсветкой

Если хочется сделать оригинальное украшение на Новый год, то попробуйте освоить мастер-класс с пошаговым фото новогоднего венка с домиком и подсветкой. Сделать его своими руками не сложно, правда, потребуется немного больше времени.

Мастер-класс:

Для декора будущего новогоднего венка понадобится заготовка из ДВП в виде домика, но его также можно сделать из плотного картона или потолочной плитки.

При помощи канцелярского ножа достаем детали домика из основы и распределяем их на столе кверху внутренней стороной.

Кистью покрываем детали белой грунтовкой, которая защитит материал от негативного воздействия окружающей среды.

На оконных рамах добавляем больше грунта, как бы счищаем его с кисти, получаются сугробы.

Как только грунт полностью высохнет, собираем домик, но для начала на окна с обратной стороны приклеиваем прозрачный пластик — это будут стекла.



С помощью универсального клея склеиваем между собой все детали домика.Грунтуем его с внешней стороны, наносим два слоя.После высыхания красим, для этого используем акриловую краску цвета молочного шоколада.Поверхность домика щедро натираем свечой, особое внимание уделяем всем выступающим частям. Это нужно для того, чтобы потом сделать фактурные потертости.

Излишки парафина убираем и снова красим. В этот раз используем цвет красного мака.

Как только краска высохнет, берем наждачную бумагу и начинаем счищать верхний слой краски с выступающих частей.

Из картона вырезаем рамы для окон, покрываем грунтом, а затем серебристой краской, приклеиваем.

Из картона вырезаем трубу, красим ее в тон самого домика и приклеиваем.



По размерам крыши вырезаем из картона полоски. Вначале приклеиваем четыре крайние, а затем остальные на небольшом расстоянии друг от друга.

Отрезаем лишние доски и красим крышу в цвет молочного шоколада.

Теперь крышу, как и домик, натираем свечой, красим в белый цвет и зачищаем наждачной бумагой.

Пустоты трубы заполняем горячим клеем и делаем потеки, после высыхания покрываем белым грунтом.

Домик почти готов, осталось добавить немного искусственного снега на окна и крышу.

Шишками украшаем венок, покрываем белой акриловой краской и наносим немного искусственного снега.

Из переплетного картона вырезаем кольцо и приклеиваем на него венок из веток, но можно использовать для украшения любую другую основу.

На нижней части венка располагаем домик. Вокруг приклеиваем веточки от центра к краям, но заполняем только нижний полукруг веночка.

Также украшаем венок шишками, глиттерными цветочками, шариками, бусинами и любым декором.

Берем светодиодную тонкую гирлянду, выключатель прячем под домиком, а затем распределяем по венку огоньки.

После в верхней части венка в виде петли приклеиваем атласную ленту шириной 5 см.

Сверху приклеиваем еще два красных бантика. Веточки немного покрываем белым грунтом, и новогодней венок полностью готов.

Основу для венка можно сделать из веточки ивы, только предварительно их нужно замочить в воде, тогда они станут более гибкими.

Новогодний венок из атласных лент

Еще один мастер-класс подробно расскажет, как своими руками можно сделать новогодний венок из атласных лент. Украшение получается очень необычным, ярким и праздничным, как раз на Новый 2021 год.

Материалы:

атласная зеленая лента шириной 0,6 см;

атласная красная лента шириной 0,6 см;

лента золотая парча шириной 0,6 см;

лента для бантика шириной 4 см;

фетр;

плотный картон;

помпоны;

елочные игрушки.

Мастер-класс:

Для новогоднего венка нужно сделать лепестки из лент шириной 0,6 см.

Для этого берем гребешок, снизу отсчитываем 10 зубчиков, протягиваем ленту длиной 45 см.

Затем край ленты пропускаем между 9 и 10 зубчиками с одной и другой стороны, в нижней части ленту фиксируем на клей.

После снова протягиваем ленту между 8 и 9 зубчиками, между 7 и 8, фиксируем на клей, снимаем готовый лепесток с гребешка.

Делаем по 16 лепестков из красной и зеленый ленты. А также 16 лепестков из золотой парчи длиной 16 см.

Из плотного картона вырезаем круг диаметром 20 см и внутреннее кольцо диаметром 12 см.

Кольцо прикладываем к зеленому фетру, контур обводим карандашом, вырезаем и приклеиваем на картон.



Из золотой парчи делаем петельку, приклеиваем на обратную сторону кольца.К кончикам петельки приклеиваем несколько елочных шариков на золотой веревочке.Место крепления заклеиваем небольшим кусочком фетра.К картону приклеиваем по кругу красные лепестки. Между лепестками оставляем небольшое расстояние.

Между красными листками сначала приклеиваем золотые лепестки, а затем зеленые.

Между зелеными лепестками — маленькие помпоны, чтобы полностью закрыть картон.

Из широкой атласной ленты делаем бантик и приклеиваем его на венок.

Из атласной ленты разных цветов можно вырезать квадратики, склеить их в треугольник. Затем, также чередуя цвета, приклеиваем на основу из картона. Получится еще один необычный новогодний венок из атласных лент.

Идей по созданию в 2021 году новогоднего венка своими руками очень много. Главное, правильно подготовить основу, которая не должна быть слишком тяжелой, но и не легкой, а также хорошо держать форму.

В качестве украшения можно использовать не только елочные игрушки, но и любые природные материалы: высушенные дольки апельсина, палочки корицы, веточки чабреца, ткань, мех и многое другое.

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Источник: kleo.ru