Магнитные бури сегодня: Мощная магнитная буря накроет метеозависимых уже через 3 дня. Даты бури и сила геомагнитных всплесков

Прогноз магнитных бурь на 27 дней

По данным Лаборатории Рентгеновской Астрономии Солнца ФИАН магнитная буря в 3 декаду декабря ударит по метеочувствительным людям уже 17-18 декабря. Напомним, прошлая буря закончилась 11 декабря и очень многие жаловались на страшные головные боли и слабость.

Сила воздействия грядущей магнитной бури составит 5 значений из 5 возможных. Уровень данной бури считается самым опасным - значения G5 (экстремально сильная магнитная буря).

Совсем скоро мы расскажем, как пережить данную вспышку на Солнце и сохранить бодрое расположение духа.