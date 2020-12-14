4 дела, которые можно и строго нельзя делать в Солнечное затмение 14 декабря 2020 года

Любые отрицательные эмоции в день затмения усиливаются, и есть риск навредить своему здоровью, потакая сильным эмоциональным перепадам.

Эксперты рекомендуют посвятить время выполнению действительно важных задач, привлекающих благополучие

Декабрьское солнечное затмение будет важным событием, и астрологи рекомендуют быть бдительными. Их советы помогут провести день удачно.

Солнечное затмение 14 декабря — довольно опасный день, когда неверно принятые решения могут привести к проблемам. Эксперты рекомендуют посвятить время выполнению действительно важных задач, привлекающих благополучие.

Что можно делать в день затмения

Провести время в кругу семьи. Солнечное затмение — не лучшее время для того, чтобы менять планы, заниматься тяжелой физической работой и теми делами, которые раздражают. Астрологи рекомендуют заниматься подготовкой к новогодним праздникам, украшать дома вместе с членами семьи и наслаждаться уютом.

Медитировать. День затмения — прекрасное время для того, чтобы освободиться от дурных привычек, блоков сознания и негативных установок. Астрологи отмечают, что именно затмение ставит точку, когда очередной этап жизни подходит к концу, и начать новый лучше с чистого листа и добрыми помыслами, оставив в прошлом все то, что мешает развитию.

Планировать. Солнечное затмение — не время активных действий. 14 декабря стоит скорректировать планы, подвести итоги и проанализировать события, чтобы в дальнейшем не совершать схожих ошибок.

Привлекать удачу. В день затмения можно воспользоваться проверенными заговорами на удачу, а также смастерить себе талисман, чтобы в нужный момент капризная фортуна не отвернулась.

Что нельзя делать 14 декабря 2020 года

Путешествовать. Астрологи отмечают, что в дни затмений повышается риск неприятностей в дальних дорогах. Это время совершенно не подходит для спонтанных поездок, а в запланированные путешествия нужно собираться тщательно, чтобы не забыть билетов и не опоздать на рейс.

Переживать. Любые отрицательные эмоции в день затмения усиливаются, и есть риск навредить своему здоровью, потакая сильным эмоциональным перепадам. Проблемы возникнут и в общении, если не привести чувства к гармонии.

Менять планы. Резкая смена курса, авантюры и риски 14 декабря могут привести к плачевным результатам, поэтому лучше придерживаться ранее составленных планов и не следовать сиюминутному желанию что-то поменять.

Перенапрягаться. Повышенная активность может привести к потере сил и негативно повлиять на состояние здоровья. Астрологи рекомендуют найти баланс между работой и отдыхом, чтобы исключить переутомление.

14 декабря отмечается пик звездопада, и это время можно посвятить исполнению заветного желания. Загадать его можно в первой половине дня, а чтобы Вселенная откликнулась на призыв, визуализировать свою мечту и настроиться на оптимизм.

Источник: dailyhoro.ru