14.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

4 дела, которые можно и строго нельзя делать в Солнечное затмение 14 декабря 2020 года

09:50 14.12.2020 Фото: pixabay.com
0

Любые отрицательные эмоции в день затмения усиливаются, и есть риск навредить своему здоровью, потакая сильным эмоциональным перепадам.

% name% title
Эксперты рекомендуют посвятить время выполнению действительно важных задач, привлекающих благополучие

Декабрьское солнечное затмение будет важным событием, и астрологи рекомендуют быть бдительными. Их советы помогут провести день удачно.

Солнечное затмение 14 декабря — довольно опасный день, когда неверно принятые решения могут привести к проблемам. Эксперты рекомендуют посвятить время выполнению действительно важных задач, привлекающих благополучие.

Что можно делать в день затмения

Провести время в кругу семьи. Солнечное затмение — не лучшее время для того, чтобы менять планы, заниматься тяжелой физической работой и теми делами, которые раздражают. Астрологи рекомендуют заниматься подготовкой к новогодним праздникам, украшать дома вместе с членами семьи и наслаждаться уютом.

Медитировать. День затмения — прекрасное время для того, чтобы освободиться от дурных привычек, блоков сознания и негативных установок. Астрологи отмечают, что именно затмение ставит точку, когда очередной этап жизни подходит к концу, и начать новый лучше с чистого листа и добрыми помыслами, оставив в прошлом все то, что мешает развитию.

Планировать. Солнечное затмение — не время активных действий. 14 декабря стоит скорректировать планы, подвести итоги и проанализировать события, чтобы в дальнейшем не совершать схожих ошибок.

Привлекать удачу. В день затмения можно воспользоваться проверенными заговорами на удачу, а также смастерить себе талисман, чтобы в нужный момент капризная фортуна не отвернулась.

Что нельзя делать 14 декабря 2020 года

Путешествовать. Астрологи отмечают, что в дни затмений повышается риск неприятностей в дальних дорогах. Это время совершенно не подходит для спонтанных поездок, а в запланированные путешествия нужно собираться тщательно, чтобы не забыть билетов и не опоздать на рейс.

Переживать. Любые отрицательные эмоции в день затмения усиливаются, и есть риск навредить своему здоровью, потакая сильным эмоциональным перепадам. Проблемы возникнут и в общении, если не привести чувства к гармонии.

Менять планы. Резкая смена курса, авантюры и риски 14 декабря могут привести к плачевным результатам, поэтому лучше придерживаться ранее составленных планов и не следовать сиюминутному желанию что-то поменять.

Перенапрягаться. Повышенная активность может привести к потере сил и негативно повлиять на состояние здоровья. Астрологи рекомендуют найти баланс между работой и отдыхом, чтобы исключить переутомление.

14 декабря отмечается пик звездопада, и это время можно посвятить исполнению заветного желания. Загадать его можно в первой половине дня, а чтобы Вселенная откликнулась на призыв, визуализировать свою мечту и настроиться на оптимизм.

Источник: dailyhoro.ru

14 декабря 2020 влияние запреты дня затмение космос небо солнечное затмение
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Постараетесь быть осторожнее сегодня?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКоронавирус в Бердске: Названо новое число инфицированных вирусом за сутки на 14 декабря
10:03 14-12-2020
Коронавирус в Бердске: Названо новое число инфицированных вирусом за сутки на 14 декабря
БердскОфициальный партнер “Яндекс Такси” в Бердске примет на работу
10:01 14-12-2020
Официальный партнер “Яндекс Такси” в Бердске примет на работу
Что такое пирамида правильного питания, объясни доктор Мясников
10:00 14-12-2020
Что такое пирамида правильного питания, объясни доктор Мясников
БердскПолучат ли двойные пенсии за январь 2021 в Бердске. График выплат в декабре 2020 в Новосибирской области
09:59 14-12-2020
Получат ли двойные пенсии за январь 2021 в Бердске. График выплат в декабре 2020 в Новосибирской области
БердскСледующий выход газеты "Курьер.Среда.Бердск" 23 декабря
09:51 14-12-2020
Следующий выход газеты
4 дела, которые можно и строго нельзя делать в Солнечное затмение 14 декабря 2020 года
09:50 14-12-2020
4 дела, которые можно и строго нельзя делать в Солнечное затмение 14 декабря 2020 года
Вредно ли держать смартфон у кровати во время сна, рассказал эксперт
09:45 14-12-2020
Вредно ли держать смартфон у кровати во время сна, рассказал эксперт
Магазин " Магия любви": Продли свои ощущения
09:45 14-12-2020
Магазин
БердскБольше зараженных COVID-19 стало в школах и детсадах Бердска на 14 декабря 2020
09:43 14-12-2020
Больше зараженных COVID-19 стало в школах и детсадах Бердска на 14 декабря 2020
Объединились ради «продвижения облачных инноваций» для бизнеса Google, Intel, Zoom и Dell
09:30 14-12-2020
Объединились ради «продвижения облачных инноваций» для бизнеса Google, Intel, Zoom и Dell