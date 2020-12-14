Как правильно загадать желание в ночь с 13 на 14 декабря 2020 года в магический звездопад с новолунием и солнечным затмением

В ночь с 13 на 14 декабря ожидается пик целых двух звездопадов — Урсиды и Геминиды. Он случится в период с 3 до 4 часов утра по московскому времени.

В ночь с 13 на 14 декабря каждый сможет полюбоваться прекрасным звездопадом и попросить у Вселенной исполнения своей мечты

Зима — время волшебства и исполнения заветных желаний. В ночь с 13 на 14 декабря каждый сможет полюбоваться прекрасным звездопадом и попросить у Вселенной исполнения своей мечты.

Осуществить мечту можно, не дожидаясь новогодней ночи: для этого нужно загадать желание на первый зимний звездопад. Эксперты рекомендуют заранее сформулировать свое желание, чтобы во время падения метеоров успеть сказать заветные слова. В это время Вселенная откликается на просьбы, а значит, нужно верить в волшебство падающих звезд и стремиться к исполнению заветной мечты уже сейчас.

Декабрьский звездопад

В уходящем 2020 году нас ожидает красочный фейерверк, созданный самой природой. В ночь с 13 на 14 декабря ожидается пик целых двух звездопадов — Урсиды и Геминиды. Он случится в период с 3 до 4 часов утра по московскому времени. В это время при отсутствии облаков и тумана небо окрасится яркими росчерками падающих звезд, и этот час идеален для того, чтобы загадать желание.

Астрологи отмечают, что поток метеоров обладает позитивной энергетикой, которая дает импульс и помогает быстрее прийти к заветным целям. Считается, что поток Геминид способствует обретению любви и дарит семьям гармонию в отношениях, поэтому романтично настроенным парам можно устроить ночное свидание, чтобы полюбоваться этим завораживающим зрелищем и зарядиться энергетикой благополучия.

Первый звездопад зимы: как загадать желание на падающую звезду

Скорость падения метеора велика, и при его виде многие теряются, не успев сказать ничего. Но тем, кто убежден, что желание не сбудется, если его не успеть произнести в столь короткий отрезок времени, не стоит расстраиваться. На самом деле, пик звездопада — это самое удачное время для того, чтобы загадать исполнение своей заветной мечты. Увидев падающую звезду, можно в течение минуты после этого вслух или про себя озвучить желание, и Вселенная обязательно откликнется.

Загадывать желание в ночь с 13 на 14 декабря важно правильно, сформулировав четкую цель, представив ее себе так, словно она уже достигнута. В момент душевного подъема это сделать гораздо проще, поэтому важно поддерживать хорошее настроение.

Падающая звезда — лишь символ, нужен еще и импульс, поэтому специалисты в области биоэнергетики советуют обязательно визуализировать свою мечту, создать карту желаний или найти подходящее фото, которое будет точно отражать желаемое.

Чтобы желание точно исполнилось, необходимо соблюсти несколько простых, но важных правил:

формулировать желание так, чтобы в предложении не было отрицательных частиц;



избегать размытых формулировок;никому не желать зла и не преследовать корыстных целей;поблагодарить Вселенную;идти навстречу своей мечте и подмечать знаки, которые помогут без труда достичь желаемого в короткий срок.

Во время звездопада можно и нужно пользоваться теми техниками исполнения желаний, которые близки и понятны, поэтому можно не составлять карту желаний, а записать мечту на листочек, воспользоваться мудрами или же нарисовать мандалу, исполняющую мечты. Способ может быть любым Важен лишь настрой и желание действовать, и тогда Вселенная с радостью поможет вам осуществить заветную мечту.

Источник: dailyhoro.ru