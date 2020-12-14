Детальный гороскоп на сильное новолуние с солнечным затмением 14 декабря в понедельник для каждого знака индивидуально

Близнецам стоит поберечь нервы, не тратьте их напрасно, тем более что поводов для этого практически нет.

Тельцы увлечены делами, у Рыб будет много проблем

Овнов ждет непростой день, но нужно положиться на интуицию. Она вам подскажет, как поступить в сложной ситуации. Не исключено, что вам придется договариваться с людьми, с которыми раньше находить общий язык не получалось. Сегодня ваш день, достичь взаимопонимания с людьми вам удастся довольно просто.

Тельцам удастся принять важные решения, располагая минимумом информации. Все благодаря опыту, который был получен раньше. И, конечно, внимательность, серьезность и ответственный подход со стороны представителей этого знака зодиака помогают добиться успехов. Ваша увлеченность делами может привести к недопониманию со стороны близких людей, отношения натянутые, но конфликтов удастся избежать.

Близнецам стоит поберечь нервы, не тратьте их напрасно, тем более что поводов для этого практически нет. В скором времени вы в этом убедитесь. Не берите на себя больше, чем вы способны сделать. Вечером вы почувствуете удовлетворение от того, что вам немало удалось сделать за этот день.

Ракам лучше рассчитывать на себя. За помощью ни к кому не обращайтесь, иначе просто впустую потратите время. Многим Ракам можно ждать в этот день финансовых поступлений, на бедность жаловаться не придется. Удачными будут для вас и покупки.

Львы. У вас есть смелый замысел, но не хватает решительности приступить к его реализации? Тогда сейчас самое время приступить к осуществлению задуманного. Действуйте смело, в процессе могут возникать проблемы, но вы их преодолеете.

У Дев – время романтики. Прогулки, путешествия, знакомства и свидания – то, что увлекло вас. Вам хорошо, вы чувствуете легкость и уверенность в завтрашнем дне. Не исключено, что на такой романтической волне вы можете влюбиться. Только чувства эти и отношения будут недолгими, скоро все вернется в привычное русло. А влюбленность вы будете вспоминать, как небольшое приключение.

Весам предстоит сделать много работы. Возможно, получаться будет не все, но не ошибается тот, кто ничего не делает. А ваши просчеты не такие уж глобальные, все поправимо. Конечно, не исключены мелкие нарекания со стороны начальства, однако у вас еще будет время доказать, что вы лучший, а совершенная оплошность простое недоразумение, случайность.

Скорпионам сегодня нездоровится. Чай с лимоном, плед и забота близких – все, что вам сейчас нужно. Не думайте ни о чем, расслабьтесь, просто у вас «сели батарейки», вы отдохнете, и все у вас наладится. А во взаимоотношениях с родными царит полная гармония, это то. Чего вам в последние дни не хватало.

Стрельцы. Вас ценят, любят, уважают за ваше неуемное стремление сделать дело, как можно лучше. Благодаря вашему трудолюбию вам удастся свернуть горы, а результат, конечно, будет отличный. Оставайтесь искренними, ведь фальшь, заискивания и попытки понравится окружающим – это не про вас. Просто идите вперед.

Козерогов могут одолевать мысли о старых проблемах и ошибках. Следите за вашим эмоциональным состоянием. Ваши прежние соперники могут стать союзниками, а в будущем даже лучшими друзьями. В целом день благоприятный для общения и деловых переговоров.

У Водолеев все довольно обыденно. Работа, домашние дела, но, впрочем, это тоже неплохо. Все живы и здоровы, и это главное. Не исключены некоторые финансовые проблемы, просто лучше воздержаться от необдуманных трат. Будьте экономнее и терпеливее, нелегкие времена пройдут, и на счетах прибудет.

У Рыб проблемы на любовном фронте. Ссоры со второй половиной могут привести к разрыву. Не горячитесь, подумайте, в этой ситуации лучше уступить. Скорее всего, причина конфликта не такая уж и глобальная, при здравом и мудром подходе к делу все еще можно исправить.

Источник: izvmor.ru