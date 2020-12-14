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Общество / Стиль жизни

Что строго нельзя делать 14 декабря в День Святого Пророка Наума

08:50 14.12.2020 Фото: pixnio.com
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Люди верили, что «пророк Наум и худой разум наведёт на ум».

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14 декабря православные почитают память пророка Наума

14 декабря православные почитают память пророка Наума. Пророк считался покровителем учащихся, поэтому его и прозвали Грамотником.

Было принято считать, что в этот день на уроках нельзя есть, и не потому что строгая учительница поругает, просто выученное забудешь. По той же самой причине нельзя было оставлять открытой книгу. Люди верили, что «пророк Наум и худой разум наведёт на ум».

Кстати, когда-то именно на 14 декабря выпадал День учителя. На Руси эта профессия считалась очень важной и солидной, стать педагогом мог только человек с особыми способностями.

Источник: izvmor.ru

14 декабря 2020 вера День пророка Наума запреты дня ум ученик
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