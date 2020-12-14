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Где можно увидеть последнее Солнечное затмение 14 декабря 2020 года и в какое время?

10:33 14.12.2020 Фото: pixabay.com
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Московский планетарий 14 декабря проведет онлайн-трансляцию затмения, которое будет комментировать старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.

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Его смогут наблюдать только жители Чили и Аргентины

 

Максимальная фаза полного солнечного затмения, которое ожидается вечером 14 декабря, продлится 2 минуты 10 секунд. Об этом пишет пресс-служба московского планетария.

Однако с территории России не будет видна ни полная, ни частные фазы солнечного затмения. Наблюдать его смогут жители Чили и Аргентины. Частично небесное представление будет видно в Южной Америке, Полинезии, Антарктиде и Африке.

"Видимый диаметр Луны будет в 1,0254 раз больше видимого диаметра солнечного диска, поэтому Луна полностью закроет Солнце. [Затмение] продлится в максимуме 2 минуты 10 секунд", – пишут астрономы.

Затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода. В это время Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Луна, то люди наблюдают солнечное затмение, а если Земля – лунное. Ширина лунной тени на земной поверхности во время затмения 14 декабря составит 90 км. Только те, кто будет находиться в этот момент внутри этой тени, увидят уникальное астрономическое явление, уточняют астрономы. Лунная тень вступит на Землю в 17:32 мск в центральной зоне Тихого океана и покинет ее в 20:53 к западу от побережья Намибии.

Московский планетарий 14 декабря проведет онлайн-трансляцию затмения, которое будет комментировать старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников. Трансляция начнется в 17:25 мск на YouTube-канале и страницах планетария в соцсетях.

Источник: tass.ru

14 декабря 2020 где будет видно онлайн солнечное затмение трансляция Олег Угольников
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