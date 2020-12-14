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Здоровье / Общество

Как благополучно пережить большое солнечное затмение 14 декабря 2020 года и сохранить хорошее самочувствие

10:20 14.12.2020 Фото: pxhere.com
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Считается, что некоторые люди в период солнечного затмения чувствуют себя плохо, а также испытывают головные боли.

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Полное затмение Солнца произойдет в 19:14:39 по московскому времени

14 декабря 2020 года случится солнечное затмение 142 Сароса. Полное затмение Солнца произойдет в 19:14:39 по московскому времени. Длительность его составит – 2 минуты 10 секунд.

Самым заметным оно будет для Аргентины и Чили. Однако его в неполном виде увидят и жители Бразилии, Эквадора, Парагвая, Перу, Уругвая, а также Намибии.

Отметим, что россиянам, белорусам и украинцам солнечно затмение видно не будет.

Астрологи сообщают, что солнечное затмение, которое произойдёт 14 декабря, станет финальной точкой кармического коридора затмений этого года.

Это затмение является повторением через Сарос полного солнечного затмения 4 декабря 2002 года. А следующее затмение данного Сароса произойдет 26 декабря 2038 года.

Что значит затмение 14 декабря 2020 года

Зодиакальным градусом данного солнечного затмения является Стрелец. В этот раз знак вызовет кризис веры, а также других общечеловеческих ценностей.

Считается, что в этот период многие люди переосмыслят взгляды на свою жизнь, сменят свои ориентиры и пересмотрят свои приоритеты и цели. Также считается, что некоторые люди захотят познавать что-то новое и неизведанное.

Кроме того, рекомендуется не принимать никаких поспешных решений. В этот период будут благоприятны благие дела и духовная практика.

Советы по улучшению жизни при солнечном затмении 14 декабря 2020 года

1. За 15 минут до затмения рекомендуется лечь головой на Восток. До этого нужно расставить свечи по сторонам света и зажечь благовония.

2. Далее необходимо проецировать свои позитивные мысли и желания в будущее. Говорить вслух и визуализировать.

3. Закончить это действие нужно молитвой, мантрой или медитацией.

Что нельзя делать в солнечное затмение 14 декабря 2020 года

Считается, что некоторые люди в период солнечного затмения чувствуют себя плохо, а также испытывают головные боли.

Однако, напомним, что в этот период не стоит ссориться и конфликтовать. Не стоит принимать важных судьбоносных решений.

А самое главное, нельзя смотреть на Солнце в период солнечного затмения невооруженным глазом, так как это может привести к ожогу сетчатки глаза и даже временной слепоте.

Также важное правило солнечного затмение – это минимизировать контакты с солнечными лучами. Постарайтесь не смотреть на Солнце за пару дней до затмения и после. Лучше всего отсидеться дома.

Лучше отложить автопоездки.

Не рекомендуется делать стирку и развешивать белье на Солнце.

В этот период также рекомендуется не смотреть телевизор, не слушать радио, не сплетничать и не обсуждать никого.

За полчаса до затмения и через час после можно сделать омовение (контрастный душ 3-5 смен температуры).

Как безопасно наблюдать за солнечным затмением 14 декабря 2020

Отметим, что солнцезащитные очки даже с УФ-фильтром не помогают при наблюдении за солнечным затмением.

Специалисты рекомендуют приобрести очки для затмений или же сделать их самому из специальной пленки.

Однако, если в ваших планах есть просмотр на затмение через камеру или телескоп, то лучше использовать спецфильтр или же сделать проектор (камеру-обскура) и смотреть на проекцию затмения, а не в сам телескоп.

Отметим, что астрологи не рекомендуют вообще смотреть на него, так как, по их мнению, человек в этот момент наполняется негативной энергией.

Чем заниматься во время солнечного затмения 14 декабря 2020 года

Эксперты рекомендуют в этот период остаться наедине с собой: составить планы на будущее, заняться медитацией, йогой. Это является одними их лучших дел во время затмения.

Главное, в этот период постараться оградить себя от негатива и наполнить свои мысли чистыми и приятными идеями.

Кроме того, рекомендуется навести порядок во всех делах. Серьезнее отнестись к состоянию здоровья.

В затмение нужен пост: тело подчиняется духу. Как минимум, применяйте ограничения в еде, аскезу. Из рациона лучше устранить животную пищу, рыбу, черный чай, кофе и сладости. Уберите все телесные привязки, курение, алкоголь.

Уделите время себе.

Источник: yasnonews.ru

14 декабря 2020 головная боль медитация солнечное затмение
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