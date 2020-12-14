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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 14 декабря 2020 в России и мире

07:40 14.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
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Список праздников России и мира 14 декабря 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

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14 декабря - День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

• День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
• День обезьян (Monkey Day)
• День выпускания птиц души

• День памяти святого пророка Наума
• День бесплатной доставки (National Free Shipping Day) - США
• День рыбной похлёбки с чесноком (National Bouillabaisse Day) - США
• День казнённых интеллектуалов - Бангладеш
• День посадки деревьев - Малави
• День памяти жертв Латской трагедии - Абхазия
• День Алабамы (Alabama Day) - США
• День работников нефтегазовой промышленности и геологии - Туркменистан
• Именины у Наума, Филарета, Анастасии, Дмитрия, Порфирия
• Наумов день (Наум Грамотник, Наум наставит на ум)

Важные события

1893 в Москве на Красной площади торжественно открыты Верхние торговые ряды (торговый комплекс ГУМ).
1900 опубликование учения Макса Планка о квантовой механике.
1911 экспедиция Руаля Амундсена впервые достигла Южного полюса.
1918 свергнут гетман Украины П. П. Скоропадский.
1939 СССР исключён из состава Лиги Наций из-за зимней войны.

1942 под Ташкентом потерпел катастрофу АНТ-20бис. Погибли 36 человек.
1943 постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) утверждён Государственный гимн СССР («Сталинский»).
1947 председатель Совета Министров СССР И.В. Сталин подписал Постановление "О проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары".
1958 третья советская антарктическая экспедиция впервые достигла полюса недоступности Антарктиды (463 км от Южного полюса) и основала там временную станцию «Полюс недоступности».
1974 катастрофа Як-40 в Бухаре. Погибли 7 человек.
1994 первым опытом непосредственного спутникового вещания с территории бывшего СССР стала экспериментальная трансляция с территории Украины Международного «Славянского канала».
1998 начала вещание российская музыкальная FM-радиостанция "Наше радио".
2004 во Франции открыт Виадук Мийо - самый высокий мост в мире (341 метр).
2008 в Москве и Петербурге прошёл «Марш несогласных».

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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