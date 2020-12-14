Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 14 декабря 2020 в России и мире

Список праздников России и мира 14 декабря 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

14 декабря - День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

• День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

• День обезьян (Monkey Day)

• День выпускания птиц души



• День памяти святого пророка Наума• День бесплатной доставки (National Free Shipping Day) - США• День рыбной похлёбки с чесноком (National Bouillabaisse Day) - США• День казнённых интеллектуалов - Бангладеш• День посадки деревьев - Малави• День памяти жертв Латской трагедии - Абхазия• День Алабамы (Alabama Day) - США• День работников нефтегазовой промышленности и геологии - Туркменистан• Именины у Наума, Филарета, Анастасии, Дмитрия, Порфирия• Наумов день (Наум Грамотник, Наум наставит на ум)

Важные события

1893 в Москве на Красной площади торжественно открыты Верхние торговые ряды (торговый комплекс ГУМ).

1900 опубликование учения Макса Планка о квантовой механике.

1911 экспедиция Руаля Амундсена впервые достигла Южного полюса.

1918 свергнут гетман Украины П. П. Скоропадский.

1939 СССР исключён из состава Лиги Наций из-за зимней войны.



1942 под Ташкентом потерпел катастрофу АНТ-20бис. Погибли 36 человек.1943 постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) утверждён Государственный гимн СССР («Сталинский»).1947 председатель Совета Министров СССР И.В. Сталин подписал Постановление "О проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары".1958 третья советская антарктическая экспедиция впервые достигла полюса недоступности Антарктиды (463 км от Южного полюса) и основала там временную станцию «Полюс недоступности».1974 катастрофа Як-40 в Бухаре. Погибли 7 человек.1994 первым опытом непосредственного спутникового вещания с территории бывшего СССР стала экспериментальная трансляция с территории Украины Международного «Славянского канала».1998 начала вещание российская музыкальная FM-радиостанция "Наше радио".2004 во Франции открыт Виадук Мийо - самый высокий мост в мире (341 метр).2008 в Москве и Петербурге прошёл «Марш несогласных».

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend