Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 14 декабря 2020 в России и мире

• День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
• День обезьян (Monkey Day)
• День выпускания птиц души
• День бесплатной доставки (National Free Shipping Day) - США
• День рыбной похлёбки с чесноком (National Bouillabaisse Day) - США
• День казнённых интеллектуалов - Бангладеш
• День посадки деревьев - Малави
• День памяти жертв Латской трагедии - Абхазия
• День Алабамы (Alabama Day) - США
• День работников нефтегазовой промышленности и геологии - Туркменистан
• Наумов день (Наум Грамотник, Наум наставит на ум)
Важные события
1893 в Москве на Красной площади торжественно открыты Верхние торговые ряды (торговый комплекс ГУМ).
1900 опубликование учения Макса Планка о квантовой механике.
1911 экспедиция Руаля Амундсена впервые достигла Южного полюса.
1918 свергнут гетман Украины П. П. Скоропадский.
1939 СССР исключён из состава Лиги Наций из-за зимней войны.
1943 постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) утверждён Государственный гимн СССР («Сталинский»).
1947 председатель Совета Министров СССР И.В. Сталин подписал Постановление "О проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары".
1958 третья советская антарктическая экспедиция впервые достигла полюса недоступности Антарктиды (463 км от Южного полюса) и основала там временную станцию «Полюс недоступности».
1974 катастрофа Як-40 в Бухаре. Погибли 7 человек.
1994 первым опытом непосредственного спутникового вещания с территории бывшего СССР стала экспериментальная трансляция с территории Украины Международного «Славянского канала».
1998 начала вещание российская музыкальная FM-радиостанция "Наше радио".
2004 во Франции открыт Виадук Мийо - самый высокий мост в мире (341 метр).
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend