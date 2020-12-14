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2 метеорных дождя декабря: Даты ошеломительных звездопадов и места, где смотреть

11:20 14.12.2020 Фото: pixabay.com
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Так же, сегодня 14 декабря произойдет полное затмение Солнца, но в России его нельзя будет увидеть.

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В декабре жители Земли смогут увидеть солнечное затмение

В декабре жители Земли смогут увидеть солнечное затмение и два метеорных потока — Геминиды и Урсиды. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

Полное затмение Солнца произойдет 14 декабря, но в России его нельзя будет увидеть. Максимальная фаза затмения (1,025) ожидается в 19:13 мск.

В планетарии отметили, что полная фаза затмения продлится 130 минут и пройдет по территории Чили и Аргентины.

Частные фазы затмения можно будет увидеть в Южной Америке, Полинезии, Антарктиде и Африке.

Лунная тень вступит на Землю в 17:32 мск в центральной зоне Тихого океана, в районе Маркизских островов. Затем тень начнет смещаться к юго-востоку и будет расти в размерах. Далее она пересечет восточную часть Тихого океана и в 19:00 мск вступит на территорию Чили. Затем тень пересечет Анды и окажется в Аргентине. В этой стране в 19:13 мск наступит наибольшая фаза затмения, при которой высота Солнца над горизонтом и длительность фазы достигнут максимума.

Тень от Луны покинет Южную Америку в 19:27 мск в заливе Сан-Матиас. После этого она продолжит движение по Атлантическому океану и немного не дойдет до африканского побережья. Тень покинет Землю в 20:53 мск к западу от Намибии.

Также на Земле ожидаются два метеоритных дождя. Первый из них — поток Геминиды. Пик его активности придется на ночь 15 декабря. Поток Урсиды достигнет максимальной мощности в ночь на 23 декабря.

Источник: iz.ru

звездопады планетарий солнечное затмение фаза луны
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