Сильный обряд на исполнение мечты в солнечное затмение 14 декабря 2020 года: Что можно и категорически нельзя делать сегодня

Именно в дни затмений рекомендуется садиться на диету, начинать бороться с вредными привычками и негативными чертами характера, потому что все с высокой долей вероятности будет удаваться.

Солнечное затмение 14 декабря принесет очищение, избавление от негатива и поможет исполнить желания, если их правильно загадать

Полезно знать обряды, что можно и нельзя делать в солнечное затмение 14 декабря 2020 года, чтобы легче пережить астрономическое явление. Полное затмение Солнца произойдет в 19:14:39 по Московскому времени. Событие окажется непродолжительным — 2 минуты 10 секунд. Но ощущаться влияние затмения будет несколько дней и до и после того, как оно произойдет.

Обряды в день солнечного затмения помогут исполнить желание

Солнечное затмение 14 декабря принесет очищение, избавление от негатива и поможет исполнить желания, если их правильно загадать.

Самый простой ритуал выглядит так

Нужно взять один чистый лист бумаги и ручку.

Найти укромное место, где никто не потревожит, расслабиться и ждать наступления затмения.

В намеченное время написать одно, самое заветное желание, чётко сформулированное.

Чем лаконичнее и внятнее, без сложных ассоциаций и метафор, будет составлено желание, тем точнее оно исполнится.

Например, не писать: «хочу хорошую работу, где нормальный начальник и никаких закулисных игр». Правильнее в данной ситуации сказать так: «Я работаю на должность менеджера, с окладом (написать точную сумму желаемой зарплаты).

Тружусь в дружном коллективе под руководством справедливого начальника».

Что можно делать в солнечное затмение

Формулировать желание нужно в реальном времени, словно оно уже реализовано. Вариант «Я хочу» в данном случае не подходит.

Утвердительная форма, без частичек не, убедит Вселенную, что человек знает, чего желает и высшие силы захотят ему помочь.

Тем, кто мечтает разбогатеть, следует написать: «Я финансово состоятелен и потому могу себе позволить (перечислить то, что хочется приобрести или где побывать)» или «Я успешный бизнесмен, мое дело процветает и потому мне удается обеспечивать себя и свою семью».

При этом нужно написать, сильно захотеть и отпустить, доверяя Вселенной, но потом написать четкий план, который поможет достичь поставленной цели, а не просто сидеть и ждать, что все само собой получится.

Если нужна новая работа, то идти на биржу труда, искать вакансии в интернете и не соглашаться на меньший оклад, чем хочется и был написан на листе бумаге с желанием.

Именно в дни затмений рекомендуется садиться на диету, начинать бороться с вредными привычками и негативными чертами характера, потому что все с высокой долей вероятности будет удаваться.

Забыть обиды прошлого, отпустить внутренние «зажимы» и страхи, очиститься от злобы и беспокойства — все это стоит сделать в солнечное затмение 14 декабря 2002 года.

Отпуская внутренне, делая это осознанно, человек позволяет своей судьбе меняться в лучшую сторону.

Источник: rsute.ru