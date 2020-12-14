Что произойдет в самое необычное Новолуние 2020 года 14 декабря и в чем его опасность

Защитное биополе станет слабым. Все это усилится из-за солнечного затмения, которое будет наблюдаться в этот период. Астрологи обращают внимание на то, что эти астрологические явления приведут к ухудшению самочувствия, мигреням.

14 декабря 2020 года произойдет необычное астрологическое происшествие

14 декабря 2020 года произойдет необычное астрологическое происшествие. В этот день случится два события, такие как Новолуние, а также солнечное затмение. Астрологи отмечают, что Новолуние может нести собой большую опасность, следует изучить что можно делать, а чего не стоит в этот период, чтобы обезопасить себя.

В чем опасность Новолуния 14 декабря 2020 года

В астрологии произойдет такое событие как Новолуние 14 декабря 2020 года. Этот период необычайно важен для многих людей, так как несет множество опасностей и страшных событий. Самым важным советом для всех это впустить в свое сердце тепло и свет, тогда все неприятности обойдут их стороной, мысли наполнятся позитивом и их окружит хорошая энергетика.

Все вокруг будет искушать человека и притягивать к нему негатив. Новолуние будет оказывать особое влияние на эмоции и психику каждого. Защитное биополе станет слабым. Все это усилится из-за солнечного затмения, которое будет наблюдаться в этот период. Астрологи обращают внимание на то, что эти астрологические явления приведут к ухудшению самочувствия, мигреням. Многим не стоит браться за новые дела, для этого не самое подходящее время.

Чего не стоит делать 14 декабря 2020 года в Новолуние

Два важных события будут наблюдаться 14 декабря 2020 года – это Новолуние, а также солнечное затмение. Это делает данный период очень важным в астрологии и призывает всех проявить бдительность и отказаться от таких дел как:

ссоры с родными и окружающими;

прибегать к хирургическим вмешательствам;

слишком много времени проводить за рулем и в принципе лучше отказаться от поездок;

вкладывать деньги;

быть слишком доверчивыми к окружающим;



заниматься планированием любых передвижений;прибегать к переменам;заниматься крупными платежами;договариваться о встречах важных;браться за тяжелые и важные дела.

Не нужно слишком сильно расслабляться в этот период, лучше проявить бдительность и отказаться от всего, результат чего может завесить от внешних факторов.

Чем стоит заняться 14 декабря 2020 года в Новолуние

Несмотря на то, что Новолуние может принести много неприятных и непредсказуемых моментов, есть вещи, которыми можно заниматься в этот период. Например:

хорошее время, чтобы посвятить его себе, собрать мысли в кучу;

можно постараться найти истину и медитировать;

заняться легкими физическими нагрузками, к примеру, йога прекрасно подойдет;

найти негатив в своей жизни и постараться избавиться от него;

найти цели на будущее и записать их на листе бумаге;

укрепить здоровье;

проанализировать достижения и сделать выводы;

уделить внимание родным и близким людям;



найти время для творчества.

Астрологи советуют именно в Новолуние 14 декабря провести анализ прошлого года и подвести итоги, которые помогут уберечь себя в будущем от предыдущих ошибок. Можно составить список дел, которые следует выполнить в первую очередь, до наступления нового жизненного этапа. Но в то же время нужно проявить максимальную внимательность к себе и собственному здоровью, следить за собой и не перегружать организм.

Источник: rsute.ru