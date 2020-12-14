Какой сегодня церковный праздник? О чем обязательно нужно помолиться 14 декабря 2020 года

На Руси пророка Наума считали покровителем наук и грамоты

Дата по старому стилю: 1 декабря.

В этот день отмечается память святого пророка Наума, жившего в Галилее в 7 веке до Рождества Христова. О его жизни не сохранилось практически никаких сведений, однако известна книга пророчеств, вышедшая из-под пера Наума вскоре после падения Фив в 663 году до нашей эры.

Действие книги происходит в Ниневии — столице могущественного ассирийского царства. Наум предсказывает грешным жителям города строгое, но справедливое наказание. И действительно, вскоре после появления книги пророчеств Ниневия пала под ударом врагов, была полностью разрушена и прекратила свое существование.

На Руси пророка Наума считали покровителем наук и грамоты — наверное, не в последнюю очередь благодаря его имени. «Наум наставляет на ум», — говорили люди и в день памяти пророка отдавали детей в ученье приходским дьякам.

Существовала целая церемония: с утра все семейство отправлялось в церковь, где служили молебен и испрашивали благословения на учебу. После, уже дома, встречали учителя, угощали его и представляли ему ученика. Отрок должен был сотворить учителю три земных поклона — а в ответ получал три легких (символических) удара плеткой. После первого урока учителя одаривали вышитым полотенцем и караваем хлеба.

Святому Науму молились о мудрости, прося «наставить на ум», «надоумить». Говорили, что «пророк Наум острит ум». В этот день вспоминали и другие поговорки об уме и учебе: «Голова без ума, что фонарь без свечи»; «Кто грамоте горазд, тому не пропасть»; «Корень ученья горек, да плод его сладок»; «Не учась, и лаптя не сплетешь», — и так далее.

Именины в этот день

Дмитрий, Наум, Порфирий

Источник: calend.ru