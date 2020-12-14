Сегодня, 14 декабря - День памяти жертв Латской трагедии в Абхазии

В результате этого варварского акта погибло 87 человек, в том числе 35 детей.

В результате этого варварского акта погибло 87 человек, в том числе 35 детей

Сегодня в Абхазии отмечается День памяти жертв Латской трагедии — граждан, погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

14 декабря 1992 года во время грузино-абхазской войны в Кодорском ущелье над селом Лата (Гульрипшского района) войска Госсовета Грузии сбили российский вертолет, совершавший гуманитарный рейс из блокадного города Ткуарчала в город Гудауту.

В результате этого варварского акта погибло 87 человек, в том числе 35 детей. Среди жертв Латской трагедии были восемь беременных женщин. Останки погибших захоронены в городе Гудауте.

Именно в Гудауте в годовщину тех событий у Мемориала жертвам Латской трагедии собирается общественность Абхазии. Ежегодно здесь проходит траурный митинг, посвященный памяти жертв Латской трагедии. А во всех православных храмах республики и в культовых учреждениях других конфессий проходят поминальные службы и молебны по убиенным в Латской трагедии.

Митинг памяти проходит и в городе Ткуарчал, у мемориала, установленного на месте, с которого взлетел в тот трагический день вертолет с женщинами и детьми, а также в Сухуме у Мемориала в парке Славы.

Источник: calend.ru