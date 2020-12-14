14.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Образование / Общество

Сегодня, 14 декабря - День памяти жертв Латской трагедии в Абхазии

07:20 14.12.2020 Фото: pxhere.com
0

В результате этого варварского акта погибло 87 человек, в том числе 35 детей.

% name% title
В результате этого варварского акта погибло 87 человек, в том числе 35 детей

Сегодня в Абхазии отмечается День памяти жертв Латской трагедии — граждан, погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

14 декабря 1992 года во время грузино-абхазской войны в Кодорском ущелье над селом Лата (Гульрипшского района) войска Госсовета Грузии сбили российский вертолет, совершавший гуманитарный рейс из блокадного города Ткуарчала в город Гудауту.

В результате этого варварского акта погибло 87 человек, в том числе 35 детей. Среди жертв Латской трагедии были восемь беременных женщин. Останки погибших захоронены в городе Гудауте.

Именно в Гудауте в годовщину тех событий у Мемориала жертвам Латской трагедии собирается общественность Абхазии. Ежегодно здесь проходит траурный митинг, посвященный памяти жертв Латской трагедии. А во всех православных храмах республики и в культовых учреждениях других конфессий проходят поминальные службы и молебны по убиенным в Латской трагедии.

Митинг памяти проходит и в городе Ткуарчал, у мемориала, установленного на месте, с которого взлетел в тот трагический день вертолет с женщинами и детьми, а также в Сухуме у Мемориала в парке Славы.

Источник: calend.ru

14 декабря 2020 День памяти жертв Латской трагедии в Абхазии история
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Светлая память...

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Нашли способ уничтожить коронавирус за секунды ученые
08:30 14-12-2020
Нашли способ уничтожить коронавирус за секунды ученые
Почему, когда слышишь об оптимизации, всё заканчивается одним и тем же – разворовыванием того, что можно украсть и угробить хорошее?
08:30 14-12-2020
Почему, когда слышишь об оптимизации, всё заканчивается одним и тем же – разворовыванием того, что можно украсть и угробить хорошее?
Сильный обряд на исполнение мечты в солнечное затмение 14 декабря 2020 года: Что можно и категорически нельзя делать сегодня
08:20 14-12-2020
Сильный обряд на исполнение мечты в солнечное затмение 14 декабря 2020 года: Что можно и категорически нельзя делать сегодня
Почему начали отказываться от колов и двоек учителя в России
08:15 14-12-2020
Почему начали отказываться от колов и двоек учителя в России
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 14 декабря 2020 года для всех знаков зодиака
08:10 14-12-2020
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 14 декабря 2020 года для всех знаков зодиака
"ЧубАйс бэйби": Записала рэп для Чубайса Ксения Собчак
08:00 14-12-2020
Какой сегодня церковный праздник? О чем обязательно нужно помолиться 14 декабря 2020 года
07:50 14-12-2020
Какой сегодня церковный праздник? О чем обязательно нужно помолиться 14 декабря 2020 года
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 14 декабря 2020 в России и мире
07:40 14-12-2020
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 14 декабря 2020 в России и мире
Сегодня, 14 декабря - День памяти жертв Латской трагедии в Абхазии
07:20 14-12-2020
Сегодня, 14 декабря - День памяти жертв Латской трагедии в Абхазии
Сегодня именины: 14 декабря отмечается 6 именин по церковному календарю
07:10 14-12-2020
Сегодня именины: 14 декабря отмечается 6 именин по церковному календарю