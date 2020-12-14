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Здоровье / Общество

Экстренно госпитализировали певицу Славу и готовят к операции в больнице

05:00 14.12.2020 Фото: hochu.ua
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Врачи диагностировали у Анастасии Сланевской тяжелый перелом.

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Стало известно о том, что певица Слава попала в больницу после серьезной травмы

Стало известно о том, что певица Слава попала в больницу после серьезной травмы. Ее готовят к срочной операции. Подробности здоровья артистки — уже в нашем материале.

Врачи диагностировали у Анастасии Сланевской тяжелый перелом плеча со смещениями, и оставшимися внутри осколками кости. Сейчас она находится под наблюдениями врачей.

По словам директора певицы, Слава упала во время прогулки в лесу, неподалеку от своего дома. Сначала она не осознавала, что повредила плечо, однако позже артистка почувствовала, что теряет сознание, но скорую не вызвала.

Также из-за случившейся ситуации Слава не сможет принимать участие в новогодней съемке церемонии "Золотой граммофон", где была заявлена.

Источник: hochu.ua

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