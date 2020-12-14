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Здоровье / Общество

Можно ли пить алкоголь во время лечения антибиотиками? Полный список запретных напитков и продуктов

12:20 14.12.2020 Фото: pixabay.com
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Например, фруктовые соки (особенно грейпфрутовый) могут тормозить расщепление и усвоение организмом лекарства.

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Даже умеренное количество алкоголя может вызвать взаимодействие с антибиотиками

Важно!

Медики сообщают, что есть продукты питания и напитки, которые неблагоприятно влияют на эффективность антибиотиков. На период лечения рекомендуется убрать их из своего рациона.

Молочные продукты

Антибиотики следует запивать исключительно водой. Ни в коем случае не молоком. Молочные продукты, включая само молоко, сыр, масло и йогурт, могут повлиять на способность организма усваивать лекарства. Молочку можно употреблять не ранее, чем через 3 часа после приема антибиотика.

Алкоголь

Не употребляйте алкоголь во время лечения антибиотиками. Даже умеренное количество алкоголя может вызвать взаимодействие с антибиотиками, если употреблять спиртное или таблетки с интервалом менее 48 часов друг после друга.

Сахар и дрожжи

Применение антибиотиков может провоцировать кандидозным (грибковым) инфекциям у женщин. Чтобы "не кормить" грибок Candida исключите из рациона продукты с высоким содержанием сахара и дрожжей.

Фруктовые соки

Фруктовые соки (особенно грейпфрутовый) могут тормозить расщепление и усвоение организмом лекарства.

Источник: clutch.ua

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