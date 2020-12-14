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Гороскопы / Общество

Как ведут себя в постели женщины разных знаков зодиака

02:00 14.12.2020 Фото: pixabay.com
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Женщина-Овен – это ураган сексуальных страстей.

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Астрологи рассказали, какие знаки зодиака в постели
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
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Как ведут себя в постели женщины разных знаков зодиакаИзмена мужа в исламеЕщё 280 новостей

Интересный гороскоп.

Козерог

У них секс по расписанию. Женщина-козерог ориентируется только на себя и ради партнера через себя не переступит. Но зато она прекрасно знает свое тело, и еще лучше им владеет. И когда она реально захочет – вы будете на седьмом небе от удовольствия, а так – можете не лезть со своими ласками.

Водолей

Только спонтанный секс. Никакого планирования. Если не хотите убить эротический настрой, никогда не говорите женщине-Водолею о своих сексуальных планах. Просто захватите ее врасплох.

Рыбы

Рыбкам нужен особый настрой. И чтобы ничего не отвлекало. Романтика, свечи, и только так. Рыбку нужно ублажать и ласкать.

Овен

Женщина-Овен – это ураган сексуальных страстей. Сама все утехи придумает, соблазнит, сама все сделает. Ваша задача - остаться в восторге. Без восторга остаться опасно, эти дамочки любят фееричный секс и вы должны, иначе конец.

Телец

С этими феями никаких экспериментов, Камасутру тоже можете спрятать, она вам не пригодится. Все должно быть чинно и прилично. Есть один плюс – это будет долго. Тельцы – сексуальные марафонцы. И не забудьте мило поворковать после любовных утех, если сразу уснете, Телец почувствует себя использованной.

Близнецы

Дамочки-Близнецы — это настоящие сексуальные террористки с 50 оттенками серого в голове. Кожа, латекс, плетки, наручники – регулярный арсенал этих красавиц. Так что будь готов и не сдрейфь.

Рак

Любители классики. Инициативу отдают мужчине. Не любят эксперименты, пока не доверятся партнеру на 200%. Но после 10 лет брака вас ждет приятный бонус.

Лев

Львица – сексуальная актриса. Игра начинается задолго до самой сцены. Не забывайте про восхищение и овации. Без них секса с Львицей вам не видать, как своих ушей.

Дева

Секс с Девой должен соответствовать всем нормам безопасности. Все должно быть четко, планомерно, по пунктам, которые нельзя форсировать. Если что-то пойдет не так – Дева, конечно, в процессе промолчит, но на утро ждите грандиозный скандал. Если же вам каким-то десятым чувством все же удастся ее удовлетворить - вы будете самым счастливым.

Весы

Легковесные барышни-Весы не выносят грубости и торопливости. Нежные и долгие прелюдии – залог успеха. Только спальня и полумрак, только любимая удобная кровать. О быстром сексе в ванной или на кухне нечего и мечтать.

Скорпион

Любительница молодых, неопытных тел. Ей опытный и не нужен, она сама все знает и умеет. Так то.

Стрелец

Барышни-Стрельцы всегда занимаются любовью с искренней радостью. Потому что никто больше не умеет так кайфовать от плотских удовольствий. Вкусно поесть, задушевно выпить, с огоньком заняться любовью — идеальный вечер! Голодная, уставшая Стрельчиха в первую очередь все равно выберет секс, так как он даст ей заряд свеженькой энергии.

Источник: clutch.ua

астрология знаки зодиака сексуальный гороскоп
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