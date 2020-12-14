День Святого Николая 19 декабря 2020 года: Что нужно подарить своему ребенку в этот день?

День Святого Николая – это праздник, которого с нетерпением ждут все дети

День Святого Николая – это праздник, которого с нетерпением ждут все дети. Мы расскажем, кто такой Святой Николай и откуда взялась традиция дарить подарки в этот день.

День святого Николая или Николая Чудотворца традиционно празднуют 19 декабря. В этот праздник принято дарить послушным малышам подарки. Также считается, что в этот день святой Николай совершает множество чудес и исполняет желания.

Кто такой святой Николай?

Согласно житию, святитель Николай родился в Малой Азии в третьем веке в греческой колонии Патара в римской провинции. Он был из знатного богатого рода. Когда родители умерли, святитель Николай унаследовал их состояние, однако он отдал его на нужды благотворительности.

Согласно одной из легенд традиция дарить подарки в День святого Николая родилась так: один бедный человек не мог обеспечить своих дочерей приданым и поскольку по тамошним обычаям они не могли выйти замуж, отец намеревался отправить их работать. Николай, в то время еще не епископ, узнав об этом, решил воспользоваться отцовским наследством.

На протяжении трех ночей он тайно пробирался в убогий дом и закидывал через окно в комнату, где ночевали сестры, кусок золота – на приданое. Таким образом, делая девушкам щедрый подарок, святой Николай желал, чтобы они не знали, откуда берется то золото. Именно поэтому к святому Николаю обращаются во время тяжелых жизненных обстоятельствах, ведь те, кто верит в святого, знают – чудеса сбываются.

День святого Николая - праздник сладостей

Традиционно на День святого Николая принято класть детям под подушку сладости. Но сладости могут получить не все, а только самые послушные дети. Вы можете приготовить печенье в виде звездочек или же выбрать для ребенка его любимые лакомства. Сладкоежки особенно будут рады такому презенту.

Что подарить ребенку на День святого Николая в 2020 году

Самым маленьким подойдут любые подарки, которые помогут малышу познать мир: например, глобус с дополнительной реальностью, бизиборд, развивающие игрушки. Для более старших детей можно подобрать интерактивные, развлекательные подарки. Можно совместить интересное с полезным, тогда остановите свой выбор на презентах для физического развития ребенка: это может быть спортивный комплекс для дома или сухой бассейн. Смотрите по своему бюджету, сейчас много разных предложений, особенно, в онлайн-магазинах.

Источник: ivona.bigmir.net