Международный день чая отмечается 15 декабря 2020 года: Замечательные поздравления для заядлых чаеманов и не только

Именно 15 декабря вышла в свет и Мировая декларация прав работников индустрии чая, так что вопрос с выбором даты и не стоял перед организаторами.

Праздник этот неофициальный, тем не менее, не только мировые сельхозпроизводители чая, но и потребители этого популярного напитка, в том числе россияне, отмечают дату

Центр по образованию и общению — Centre for Education and Communication — предложил отмечать День чая 15 декабря. Вообще, всемирные общественные форумы давно обсуждали идею празднования, и, наконец, силами индийцев и бразильцев, день был установлен. Правда, праздник этот неофициальный, тем не менее, не только мировые сельхозпроизводители чая, но и потребители этого популярного напитка, в том числе россияне, отмечают дату.

Для одних важно привлечь внимание к проблемам производства и продажи, для других — показать насколько полезен и вкусен чай. Рекламные акции, выставки, дегустации, которые проводятся в Международный день, привлекают внимание общественности к этому напитку. Именно 15 декабря вышла в свет и Мировая декларация прав работников индустрии чая, так что вопрос с выбором даты и не стоял перед организаторами.

***

Ароматной чашкой чая

Этот праздник мы встречаем.

Терпким, бархатным и мятным,

Нежным из цветов приятным,

С бергамотом и с лимоном,

С нотки вишни полутоном,

Пусть же чай вас согревает,

И бодрит и вдохновляет!

***

С международным чая днем

Я вас сегодня поздравляю,

Напитком славным наслаждаться

Всегда вам с радостью желаю.

Пусть добавляет силы чай

И тонус пусть вам повышает,

Пусть к чаепитиям любовь



Вас никогда не покидает.

Бодрит пускай вас эликсир,

Друзей и близких собирает,

Ведь ничего приятней нет,

Собраться всем на чашку чая.

***

Этот день международный

Вся планета отмечает,



И в день чая тебя в гостиНа чаек я приглашаю.

Черный чай или зеленый,

С мятой, липой, бергамотом

Иль с цветочным ароматом,

Выбирай, какой охота.

Посидим с тобой душевно,

Чай горячий попивая,



Лучше водки, коньякаОн нам души согревает.

Чай — божественный напиток,

Разгоняет грусть, печаль,

Чтобы встретить праздник вместе,

Приходите к нам на чай.

***

Напиток удивительный,



Горячий, восхитительный!Он яркий, ароматный,И, для бесед — приятный!Чай восхвалять совсем не лень,Ведь пьем его мы — каждый день!

***

Всех заядлых чаеманов

Поздравляю в праздник я,



Без янтарного напиткаНе прожить вам ведь и дня.

Всем приятных чаепитий,

Теплых слов и вкусных плюшек,

Ведь за чаем каждый миг

Сразу станет самым лучшим.

***

Все сегодня «чаеманы»



Отмечают праздник свой,Поглощать напиток этот —Вот закон их основной.

Пусть чаек дает вам силу,

Пусть всегда он вас бодрит,

Весь заряд здоровья, мощи

Будет пусть до дна испит.

***

Чай — напиток мировой,

Из страны пришел иной,

Чай придумал император,

Шемон Нунг его новатор.

Чай бывает очень разный,

Психиатр он прекрасный.

Если в чашку заглянуть,

То души узнаешь суть:



Крепкий чай — ценитель вкуса,Чай остыл — на сердце муза,Пар идет из кружки той —На душе сейчас покой.Сей напиток ароматныйОт природы дар приятный.

***

Чай, чай, выручай!



Знают взрослые и дети,Кошка, даже попугай,Чай вкусней всего на свете!

И чая день международный

Пусть станет праздником тепла,

Ведь чай бодрящий, благородный,

Незаменим он для стола!

***

С Международным праздником — с Днем чая

От всей души тебя я поздравляю!

Бодрит напиток пусть всегда,

Собою украшает дни и вечера.

Пускай он будет крепким, ароматным,

Для тела и души всегда приятным.

Пусть вдохновенье дарит чай,

Оно лилось чтоб через край.

***

Наливай, наливай

От души горячий чай,

Будем мы чаи гонять,

Праздник чая отмечать.

Поздравляем, приглашаем,

И элитным, вкусным чаем

Занимаем ваши мысли,



Прибавляем оптимизма.

Пусть бодрит вас аромат,

Будет счастье без преград,

И приходит невзначай

К вам Судьба.. на сладкий чай.

Источник: pozdravok.ru