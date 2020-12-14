Международный день чая отмечается 15 декабря 2020 года: Замечательные поздравления для заядлых чаеманов и не только

Центр по образованию и общению — Centre for Education and Communication — предложил отмечать День чая 15 декабря. Вообще, всемирные общественные форумы давно обсуждали идею празднования, и, наконец, силами индийцев и бразильцев, день был установлен. Правда, праздник этот неофициальный, тем не менее, не только мировые сельхозпроизводители чая, но и потребители этого популярного напитка, в том числе россияне, отмечают дату.
Для одних важно привлечь внимание к проблемам производства и продажи, для других — показать насколько полезен и вкусен чай. Рекламные акции, выставки, дегустации, которые проводятся в Международный день, привлекают внимание общественности к этому напитку. Именно 15 декабря вышла в свет и Мировая декларация прав работников индустрии чая, так что вопрос с выбором даты и не стоял перед организаторами.
***
Ароматной чашкой чая
Этот праздник мы встречаем.
Терпким, бархатным и мятным,
Нежным из цветов приятным,
С бергамотом и с лимоном,
С нотки вишни полутоном,
Пусть же чай вас согревает,
И бодрит и вдохновляет!
***
С международным чая днем
Я вас сегодня поздравляю,
Напитком славным наслаждаться
Всегда вам с радостью желаю.
Пусть добавляет силы чай
И тонус пусть вам повышает,
Пусть к чаепитиям любовь
Бодрит пускай вас эликсир,
Друзей и близких собирает,
Ведь ничего приятней нет,
Собраться всем на чашку чая.
***
Этот день международный
Вся планета отмечает,
На чаек я приглашаю.
Черный чай или зеленый,
С мятой, липой, бергамотом
Иль с цветочным ароматом,
Выбирай, какой охота.
Посидим с тобой душевно,
Чай горячий попивая,
Он нам души согревает.
Чай — божественный напиток,
Разгоняет грусть, печаль,
Чтобы встретить праздник вместе,
Приходите к нам на чай.
***
Напиток удивительный,
Он яркий, ароматный,
И, для бесед — приятный!
Чай восхвалять совсем не лень,
Ведь пьем его мы — каждый день!
***
Всех заядлых чаеманов
Поздравляю в праздник я,
Не прожить вам ведь и дня.
Всем приятных чаепитий,
Теплых слов и вкусных плюшек,
Ведь за чаем каждый миг
Сразу станет самым лучшим.
***
Все сегодня «чаеманы»
Поглощать напиток этот —
Вот закон их основной.
Пусть чаек дает вам силу,
Пусть всегда он вас бодрит,
Весь заряд здоровья, мощи
Будет пусть до дна испит.
***
Чай — напиток мировой,
Из страны пришел иной,
Чай придумал император,
Шемон Нунг его новатор.
Чай бывает очень разный,
Психиатр он прекрасный.
Если в чашку заглянуть,
То души узнаешь суть:
Чай остыл — на сердце муза,
Пар идет из кружки той —
На душе сейчас покой.
Сей напиток ароматный
От природы дар приятный.
***
Чай, чай, выручай!
Кошка, даже попугай,
Чай вкусней всего на свете!
И чая день международный
Пусть станет праздником тепла,
Ведь чай бодрящий, благородный,
Незаменим он для стола!
***
С Международным праздником — с Днем чая
От всей души тебя я поздравляю!
Бодрит напиток пусть всегда,
Собою украшает дни и вечера.
Пускай он будет крепким, ароматным,
Для тела и души всегда приятным.
Пусть вдохновенье дарит чай,
Оно лилось чтоб через край.
***
Наливай, наливай
От души горячий чай,
Будем мы чаи гонять,
Праздник чая отмечать.
Поздравляем, приглашаем,
И элитным, вкусным чаем
Занимаем ваши мысли,
Пусть бодрит вас аромат,
Будет счастье без преград,
И приходит невзначай
К вам Судьба.. на сладкий чай.
Источник: pozdravok.ru