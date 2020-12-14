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Международный день чая отмечается 15 декабря 2020 года: Замечательные поздравления для заядлых чаеманов и не только

19:50 14.12.2020 Фото: pxhere.com
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Именно 15 декабря вышла в свет и Мировая декларация прав работников индустрии чая, так что вопрос с выбором даты и не стоял перед организаторами.

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Праздник этот неофициальный, тем не менее, не только мировые сельхозпроизводители чая, но и потребители этого популярного напитка, в том числе россияне, отмечают дату

Центр по образованию и общению — Centre for Education and Communication — предложил отмечать День чая 15 декабря. Вообще, всемирные общественные форумы давно обсуждали идею празднования, и, наконец, силами индийцев и бразильцев, день был установлен. Правда, праздник этот неофициальный, тем не менее, не только мировые сельхозпроизводители чая, но и потребители этого популярного напитка, в том числе россияне, отмечают дату.

Для одних важно привлечь внимание к проблемам производства и продажи, для других — показать насколько полезен и вкусен чай. Рекламные акции, выставки, дегустации, которые проводятся в Международный день, привлекают внимание общественности к этому напитку. Именно 15 декабря вышла в свет и Мировая декларация прав работников индустрии чая, так что вопрос с выбором даты и не стоял перед организаторами.

***

Ароматной чашкой чая
Этот праздник мы встречаем.
Терпким, бархатным и мятным,
Нежным из цветов приятным,

С бергамотом и с лимоном,
С нотки вишни полутоном,
Пусть же чай вас согревает,
И бодрит и вдохновляет!

***

С международным чая днем
Я вас сегодня поздравляю,
Напитком славным наслаждаться
Всегда вам с радостью желаю.

Пусть добавляет силы чай
И тонус пусть вам повышает,
Пусть к чаепитиям любовь

Вас никогда не покидает.

Бодрит пускай вас эликсир,
Друзей и близких собирает,
Ведь ничего приятней нет,
Собраться всем на чашку чая.

***

Этот день международный
Вся планета отмечает,

И в день чая тебя в гости
На чаек я приглашаю.

Черный чай или зеленый,
С мятой, липой, бергамотом
Иль с цветочным ароматом,
Выбирай, какой охота.

Посидим с тобой душевно,
Чай горячий попивая,

Лучше водки, коньяка
Он нам души согревает.

Чай — божественный напиток,
Разгоняет грусть, печаль,
Чтобы встретить праздник вместе,
Приходите к нам на чай.

***

Напиток удивительный,

Горячий, восхитительный!
Он яркий, ароматный,
И, для бесед — приятный!
Чай восхвалять совсем не лень,
Ведь пьем его мы — каждый день!

***

Всех заядлых чаеманов
Поздравляю в праздник я,

Без янтарного напитка
Не прожить вам ведь и дня.

Всем приятных чаепитий,
Теплых слов и вкусных плюшек,
Ведь за чаем каждый миг
Сразу станет самым лучшим.

***

Все сегодня «чаеманы»

Отмечают праздник свой,
Поглощать напиток этот —
Вот закон их основной.

Пусть чаек дает вам силу,
Пусть всегда он вас бодрит,
Весь заряд здоровья, мощи
Будет пусть до дна испит.

***

Чай — напиток мировой,
Из страны пришел иной,
Чай придумал император,
Шемон Нунг его новатор.
Чай бывает очень разный,
Психиатр он прекрасный.
Если в чашку заглянуть,
То души узнаешь суть:

Крепкий чай — ценитель вкуса,
Чай остыл — на сердце муза,
Пар идет из кружки той —
На душе сейчас покой.
Сей напиток ароматный
От природы дар приятный.

***

Чай, чай, выручай!

Знают взрослые и дети,
Кошка, даже попугай,
Чай вкусней всего на свете!

И чая день международный
Пусть станет праздником тепла,
Ведь чай бодрящий, благородный,
Незаменим он для стола!

***

С Международным праздником — с Днем чая
От всей души тебя я поздравляю!
Бодрит напиток пусть всегда,
Собою украшает дни и вечера.

Пускай он будет крепким, ароматным,
Для тела и души всегда приятным.
Пусть вдохновенье дарит чай,
Оно лилось чтоб через край.

***

Наливай, наливай
От души горячий чай,
Будем мы чаи гонять,
Праздник чая отмечать.

Поздравляем, приглашаем,
И элитным, вкусным чаем
Занимаем ваши мысли,

Прибавляем оптимизма.

Пусть бодрит вас аромат,
Будет счастье без преград,
И приходит невзначай
К вам Судьба.. на сладкий чай.

Источник: pozdravok.ru

15 декабря 2020 Международный день чая поздравления стихи Centre for Education and Communication
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