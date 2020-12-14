Павла Прилучного после больницы и пластической операции не узнали поклонники

Любимчик женщин актер Павел Прилучный после избиения в Калининграде впервые опубликовал свое фото. На нем многие поклонники не признали красавца-Пашу, некоторые начали писать подозрения о пластической операции. В сети сразу же посыпались комментарии артисту:
-На фото как будто другой человек после пластической операции;
-Чёт Павел все больше становится похож на Епифанцева;
-Все так быстро зажило. Прикольнинько;
-Надо как то посдержаннее быть в наших суровых реалиях. Чтобы не били морду, не писали гадости и тд.
Напомним, около месяца назад актёра срочно госпитализировали в больницу с проломленным черепом.
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Источник: instagram.com