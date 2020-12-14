Павла Прилучного после больницы и пластической операции не узнали поклонники

"Надо как то посдержаннее быть в наших суровых реалиях. Чтобы не били морду, не писали гадости и тд" - считают поклонники.

Рассказываю киносыну страшилки на ночь

Любимчик женщин актер Павел Прилучный после избиения в Калининграде впервые опубликовал свое фото. На нем многие поклонники не признали красавца-Пашу, некоторые начали писать подозрения о пластической операции. В сети сразу же посыпались комментарии артисту:

-На фото как будто другой человек после пластической операции;

-Чёт Павел все больше становится похож на Епифанцева;

-Все так быстро зажило. Прикольнинько;

-Надо как то посдержаннее быть в наших суровых реалиях. Чтобы не били морду, не писали гадости и тд.

Напомним, около месяца назад актёра срочно госпитализировали в больницу с проломленным черепом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Павел Прилучный (@bugevuge)

Источник: instagram.com