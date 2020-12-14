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Красота / Общество / Стиль жизни

Павла Прилучного после больницы и пластической операции не узнали поклонники

10:50 14.12.2020 Фото: instagram.com/p/CIsanXXF-Ad
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"Надо как то посдержаннее быть в наших суровых реалиях. Чтобы не били морду, не писали гадости и тд" - считают поклонники.

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Рассказываю киносыну страшилки на ночь

Любимчик женщин актер Павел Прилучный после избиения в Калининграде впервые опубликовал свое фото. На нем многие поклонники не признали красавца-Пашу, некоторые начали писать подозрения о пластической операции. В сети сразу же посыпались комментарии артисту:

-На фото как будто другой человек после пластической операции;

-Чёт Павел все больше становится похож на Епифанцева;

-Все так быстро зажило. Прикольнинько;

-Надо как то посдержаннее быть в наших суровых реалиях. Чтобы не били морду, не писали гадости и тд.

Напомним, около месяца назад актёра срочно госпитализировали в больницу с проломленным черепом.

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Публикация от Павел Прилучный (@bugevuge)

Источник: instagram.com

актер драка операция травма Павел Прилучный
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