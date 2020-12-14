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Безумно важная дата 2020: Как увидеть 14 декабря Звездопад Геминиды и другие астрономические события в декабре

11:50 14.12.2020 Фото: pxhere
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Кроме звездопадов, в первый зимний месяц ожидаются и другие не менее интересные небесные явления.

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Отличительная черта звездопада – яркие болиды

Где и когда можно увидеть метеорные потоки в декабре 2020 года, рассказали астрономы. В первый зимний месяц ночное небо расчертят два звездопада – Урсиды и Геминиды. Кроме этого, произойдёт ещё несколько необычных астрономических явлений.

Когда можно увидеть метеорный поток Геминиды

Первые числа декабря жители планеты Земля могут наблюдать один из мощных звездопадов. Его радиант – видимая точка на небосклоне, откуда «вылетают» метеоры, располагается в созвездии Близнецов.

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Пик метеорного потока Геминиды выпадает на ночь с 13 на 14 декабря 2020 года.

Астрономы предполагают, что в ночном небе за час могут пролетать до 200 метеоров. Наблюдать звездопад Геминиды получится числа до 17 декабря. Затем метеорный поток исчезнет с видимого небосклона.

Отличительная черта звездопада – яркие болиды. Скорость их падения относительно невысока. Объясняется это тем, что метеоры не летят навстречу Земле. Они как бы догоняют её.

Впервые метеорный поток был открыт в конце XIX века. Астрофизики предполагают, что источником его является околоземный астероид под названием Фаэтон. Его орбита похожа на очень вытянутый овал.

Когда можно наблюдать звездопад Урсиды

Каждый год во второй половине декабря на ночном небосводе появляются метеоры, отличающиеся непредсказуемым характером. Росчерки на небе получили название звездопад Урсиды.

Первые болиды обычно наблюдаются числа 17 декабря. Астрофизики предполагают, что в 2020 году метеорный поток появится по традиционному расписанию.

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Пик звездопада Урсиды придётся на период зимнего солнцестояния. Астрономы предполагают, что максимум метеорный поток достигнет ночью с 22 на 23 декабря 2020 года.

Радиант звездопада находится в созвездии Малая Медведица. Астрономы полагают, что за час на ночном небе появятся около 10 метеоров.

Наблюдать звездопад Урсиды можно только в Северном полушарии. Всю ночь метеоры будут пролетать над северной частью горизонта.

Впервые звездопад наблюдали в начале XX века. Астрофизики полагают, что источником метеоров является комета Туттля, открытая в далёком 1790 году французским учёным Пьером Мешеном.

Астрономические явления, которые можно увидеть в декабре 2020 года

Кроме звездопадов, в первый зимний месяц ожидаются и другие не менее интересные небесные явления.

Так, астрофизики рассчитали, что 14 декабря 2020 года произойдёт затмение Солнца. Пик ожидается в 19:13 по московскому времени.

Полное затмение Солнца можно наблюдать только на некоторых территориях Чили и Аргентины. Астрономы подчёркивают, что явление продлится около 130 минут.

Уже 21 числа декабря на небосклоне можно будет наблюдать иллюзию космического масштаба. Двигаясь по своим орбитам Юпитер и Сатурн пересекутся в части неба, видимой с Земли.

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Над северо-западным горизонтом земляне смогут увидеть своеобразное слияние двух планет в светящееся «пятно». Астрофизики отмечают, что наблюдать столь необычное явление можно сразу после захода Солнца, когда начнёт смеркаться.

В последний раз Юпитер и Сатурн располагались так на небосклоне весной 1226 года – 744 года назад.

Наблюдать звездопады и «слияние» планет можно будет в безоблачную ночь.

Источник: 1rre.ru

Геминиды звездопад метеорный поток Урсиды
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