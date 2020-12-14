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Больничные листы с 14 декабря 2020 года будут оформляться по новому

17:20 14.12.2020 Фото: pxhere
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Больничный лист в случае продления может быть оформлен в нескольких вариантах: в бумажном и электронном одновременно.

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Бумажный лист временной потери трудоспособности выдается только в отдельных случаях, по требованию самого пациента

С 14 декабря 2020 года в России изменились правила оформления и выдачи больничных листов. Минздрав заранее анонсировал перемены, которые будут способствовать улучшению качества сервиса больниц и поликлиник. Получить больничный в период пандемии можно в электронном виде, без личного посещения медицинского учреждения.

Новые правила оформления больничных листов: что изменилось с 14 декабря 2020 года

Больничный лист в бумажном варианте практически теряет свою актуальность, ведь работодателю и в Фонд социального страхования каждый трудящийся граждан страны имеет право предоставлять электронную версию документа. Оформляется одна в одном экземпляре, имея определенный номер: даже если человек работает в нескольких местах, ему не нужно делать копию документа, ведь работодателю будет достаточно знать этот номер.

Бумажный лист временной потери трудоспособности выдается только в отдельных случаях, по требованию самого пациента. Бумажный вариант документа потребуется в частности тем, кто пропустил «явку» в центр занятости, и ему необходимо подтвердить причину пропуска.

Больничный лист в случае продления может быть оформлен в нескольких вариантах: в бумажном и электронном одновременно. То есть, первоначальный листок оформляется бумажным, а его продолжение электронным методом, или наоборот. Для получения больничного листа в бумажном виде необходимо предъявить документ, подтверждающий личность. Для доступа к электронному варианту потребуется вводить СНИЛС.

Также в новых правилах утвержден порядок исправления ошибок в больничных листах. Больше врачам и пациентам не разрешается пользоваться «штрихом» для исправления неточностей. Данные должны быть зачеркнуты, правильный вариант написан на обратной стороне документа, и подтвержден печатью с припиской «исправленному верить».

Кто может получить больничный лист без посещения медицинского учреждения

В правила оформления и выдачи больничных листов Министерством здравоохранения были внесены отдельные пункты, касающиеся возможности получить лист нетрудоспособности без личного обращения в больницу или поликлинику. Легче оформить больничный будет тем, кто попал под ограничения, установленные в регионах, соблюдает самоизоляцию по причине болезни или контакта с зараженным коронавирусом.

Также получить больничный лист «удаленно» смогут беременные женщины, уходящие в декрет или на больничный в связи с рождением ребенка. Оформить больничный удаленно смогут и родители детей до 7 лет в случае, если детский сад закрыли на карантин: право на оплачиваемый «отпуск» по уходу за ребенком имеет один из членов семьи.

Что изменилось в правилах выдачи больничных листов с 14 декабря 2020 года

Нововведения в правилах выдачи больничных коснулись семей с детьми — теперь максимальный срок, который один из родителей может провести на больничном с ребенком, не установлен. При этом оплачиваемыми будут по-прежнему 15 календарных дней по одному страховому случаю или 45 дней в году.

В случае оформления больничного листа из-за болезни нескольких детей в семье, электронный вариант будет всего один, но в нем укажут данные о всех заболевших детях. С детьми старше 15 дней на больничном родитель может провести не более 7 дней — максимальный срок остался неизменным.

По новым правилам, больничный лист с 14 декабря смогут получать две дополнительные категории граждан: руководители предприятий и собственники имущества компаний, а также осужденные граждане, лишенные свободы, но привлеченные к оплачиваемому труду.

Источник: 1rre.ru

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