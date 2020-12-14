Парад планет 22 декабря 2020 года скажется на каждом. Что произойдет и как пережить этот день?

Конец 2020 года принесет четырем знакам Зодиака сказочное богатство: Львы, Водолеи, Тельцы и Стрельцы могут рассчитывать на расширение бизнеса.

Во вторник, 22 декабря 2020 года мы увидим парад планет

Великая Ванга предрекла точные даты в 2020 году, когда в жизни человечества произойдет глобальные перемены.

Благодаря болгарской ясновидящей, уже сегодня известно, что произойдет 22 декабря 2020 года, когда пять двоек сойдутся также, как и в феврале года белой Крысы.

День зимнего солнцестояния принесет хорошие новости и избавление от затянувшегося периода безвременья из-за пандемии COVID-19.

Во вторник, 22 декабря 2020 года мы увидим парад планет, словно подарок небес в преддверии Нового года Белого Быка.

В одну линию выстроятся Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн, активируя наши возможности и даруя новые встречи, а также дополнительный заработок.

Наступит отличный момент для генеральной уборки в доме, избавления от хлама, духовного очищения и заключения мировых соглашений для противоборствующих сторон.

О том, какое шокирующее предсказание Ванги на 2021 год для США вызвало переполох на всей планете, вы сможете узнать из одноименной статьи на нашем сайте.

Победа Байдена не станет окончанием проблем для Америки, а наоборот, вызовет новый виток социальных волнений, так как Дональд Трамп сможет объединить единомышленников с тем, чтобы попробовать взять реванш.

Конец 2020 года принесет четырем знакам Зодиака сказочное богатство: Львы, Водолеи, Тельцы и Стрельцы могут рассчитывать на расширение бизнеса.

В любви повезет Скорпионам, Козерогам, Рыбам и Овнам, которые в мистический день 22.12.2020 получат добрые вести и возможность расширить семью.

Проклятие пяти двоек заставит поволноваться тех, кто по гороскопу Весы, Рак, Дева и Близнецы, но ближе к началу 2021 года наступит полная ясность после длительного периода тревог и волнений, появится шанс восстановить былое величие после поражения в прошлом.

Источник: magistika.com