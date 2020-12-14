Что категорически нельзя делать на Католическое Рождество 25 декабря 2020

Одним из самых любимых всеми праздников является Рождество Христово, который католическая церковь отмечает 25 декабря. В семьях дарят подарки, страивают застолья. Существует несколько запретов, которых стоит придерживаться в этот день, чтобы удача не обошла вас стороной.
Традиции Рождества
В канун Рождества отмечается Сочельник, который является самым строгим днем Рождественского поста. В этот вечер на стол принято ставить 12 постных блюд, а начинать трапезу необходимо с кутьи. Причем до появления первой звезды на небе взрослые не едят, перекус позволен только детям. Для католиков кутья – праздничное блюдо, которое готовится из зерен пшеницы или риса с изюмом.
В само Рождество обед начинают с постного хлеба, а основное блюдо на столе – запеченная индейка. В этот день в церкви проводится три службы, дома ярко украшаются, дети ждут подарков от Санта-Клауса, которые кладутся в развешенные по дому рождественские носки. Также в это время есть традиция колядовать, а вот гадания лучше перенести на следущий день. Делают это обычно в кругу семьи, в отличие от православных христиан.
Что нельзя делать 24 и 25 декабря 2021
В сочельник запрещено обедать до восхода первой звезды всем, кроме детей. Они при желании могут немного перекусить.
В само Рождество нельзя физически работать. Этот день стоит полностью посвятите празднику. Нельзя заниматься рукоделием, вышивкой, шитьем.
Запрещено садиться за праздничный стол в старой одежде. Обязательно следует приготовить обновку, иначе вас будут ждать неприятности и неудачи. Одежда не должна быть черной, предпочтение лучше отдать светлым и праздничным вещам.
У католиков запрещено экономить на празднике. На стол ставят все самое лучшее. Считается, что чем богаче он устроен, тем больший достаток ожидает семью в грядущем году.
Нельзя в этот день ругаться, нецензурно выражаться или думать о ком-то негативно, особенно за столом.
Запрещено в рождество ходить в лес и охотиться на зверей, так как считалось, что можно погибнуть от холода или стать жертвой животных.
Соблюдение всех традиций и запретов позволит привлечь удачу в дом, сделать его богаче, энергетически сильней.
Источник: magistika.com