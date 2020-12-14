Что категорически нельзя делать на Католическое Рождество 25 декабря 2020

У католиков запрещено экономить на празднике. На стол ставят все самое лучшее. Считается, что чем богаче он устроен, тем больший достаток ожидает семью в грядущем году.

Одним из самых любимых всеми праздников является Рождество Христово, который католическая церковь отмечает 25 декабря

Одним из самых любимых всеми праздников является Рождество Христово, который католическая церковь отмечает 25 декабря. В семьях дарят подарки, страивают застолья. Существует несколько запретов, которых стоит придерживаться в этот день, чтобы удача не обошла вас стороной.

Традиции Рождества

В канун Рождества отмечается Сочельник, который является самым строгим днем Рождественского поста. В этот вечер на стол принято ставить 12 постных блюд, а начинать трапезу необходимо с кутьи. Причем до появления первой звезды на небе взрослые не едят, перекус позволен только детям. Для католиков кутья – праздничное блюдо, которое готовится из зерен пшеницы или риса с изюмом.

В само Рождество обед начинают с постного хлеба, а основное блюдо на столе – запеченная индейка. В этот день в церкви проводится три службы, дома ярко украшаются, дети ждут подарков от Санта-Клауса, которые кладутся в развешенные по дому рождественские носки. Также в это время есть традиция колядовать, а вот гадания лучше перенести на следущий день. Делают это обычно в кругу семьи, в отличие от православных христиан.

Что нельзя делать 24 и 25 декабря 2021

В сочельник запрещено обедать до восхода первой звезды всем, кроме детей. Они при желании могут немного перекусить.

В само Рождество нельзя физически работать. Этот день стоит полностью посвятите празднику. Нельзя заниматься рукоделием, вышивкой, шитьем.

Запрещено садиться за праздничный стол в старой одежде. Обязательно следует приготовить обновку, иначе вас будут ждать неприятности и неудачи. Одежда не должна быть черной, предпочтение лучше отдать светлым и праздничным вещам.

У католиков запрещено экономить на празднике. На стол ставят все самое лучшее. Считается, что чем богаче он устроен, тем больший достаток ожидает семью в грядущем году.

Нельзя в этот день ругаться, нецензурно выражаться или думать о ком-то негативно, особенно за столом.

Запрещено в рождество ходить в лес и охотиться на зверей, так как считалось, что можно погибнуть от холода или стать жертвой животных.

Соблюдение всех традиций и запретов позволит привлечь удачу в дом, сделать его богаче, энергетически сильней.

Источник: magistika.com