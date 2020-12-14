14.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Что категорически нельзя делать на Католическое Рождество 25 декабря 2020

13:20 14.12.2020 Фото: pixnio.com
0

У католиков запрещено экономить на празднике. На стол ставят все самое лучшее. Считается, что чем богаче он устроен, тем больший достаток ожидает семью в грядущем году.

% name% title
Одним из самых любимых всеми праздников является Рождество Христово, который католическая церковь отмечает 25 декабря

Одним из самых любимых всеми праздников является Рождество Христово, который католическая церковь отмечает 25 декабря. В семьях дарят подарки, страивают застолья. Существует несколько запретов, которых стоит придерживаться в этот день, чтобы удача не обошла вас стороной.

Традиции Рождества

В канун Рождества отмечается Сочельник, который является самым строгим днем Рождественского поста. В этот вечер на стол принято ставить 12 постных блюд, а начинать трапезу необходимо с кутьи. Причем до появления первой звезды на небе взрослые не едят, перекус позволен только детям. Для католиков кутья – праздничное блюдо, которое готовится из зерен пшеницы или риса с изюмом.

В само Рождество обед начинают с постного хлеба, а основное блюдо на столе – запеченная индейка. В этот день в церкви проводится три службы, дома ярко украшаются, дети ждут подарков от Санта-Клауса, которые кладутся в развешенные по дому рождественские носки. Также в это время есть традиция колядовать, а вот гадания лучше перенести на следущий день. Делают это обычно в кругу семьи, в отличие от православных христиан.

Что нельзя делать 24 и 25 декабря 2021

В сочельник запрещено обедать до восхода первой звезды всем, кроме детей. Они при желании могут немного перекусить.

В само Рождество нельзя физически работать. Этот день стоит полностью посвятите празднику. Нельзя заниматься рукоделием, вышивкой, шитьем.

Запрещено садиться за праздничный стол в старой одежде. Обязательно следует приготовить обновку, иначе вас будут ждать неприятности и неудачи. Одежда не должна быть черной, предпочтение лучше отдать светлым и праздничным вещам.

У католиков запрещено экономить на празднике. На стол ставят все самое лучшее. Считается, что чем богаче он устроен, тем больший достаток ожидает семью в грядущем году.

Нельзя в этот день ругаться, нецензурно выражаться или думать о ком-то негативно, особенно за столом.

Запрещено в рождество ходить в лес и охотиться на зверей, так как считалось, что можно погибнуть от холода или стать жертвой животных.

Соблюдение всех традиций и запретов позволит привлечь удачу в дом, сделать его богаче, энергетически сильней.

Источник: magistika.com

25 декабря 2020 запреты дня католик Католическое Рождество традиции
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы празднуете Католическое Рождество?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Зачем понадобилась помощь от государства в виде МРОТ Баскову, узнайте
14:45 14-12-2020
Зачем понадобилась помощь от государства в виде МРОТ Баскову, узнайте
БердскИндексация пенсии 2021: Кто получит двойную прибавку к пенсии с 1 января, рассказали в ПФР
14:43 14-12-2020
Индексация пенсии 2021: Кто получит двойную прибавку к пенсии с 1 января, рассказали в ПФР
31 декабря 2020 года - выходной день в каких регионах? Список
14:40 14-12-2020
31 декабря 2020 года - выходной день в каких регионах? Список
Обвинили Россию в хакерских атаках СМИ США
14:30 14-12-2020
Обвинили Россию в хакерских атаках СМИ США
БердскПопала в ДТП и погибла по дороге на кладбище девушка в Бердске. Пыталась выпрыгнуть из Nissan Sunny во время заноса
14:29 14-12-2020
Попала в ДТП и погибла по дороге на кладбище девушка в Бердске. Пыталась выпрыгнуть из Nissan Sunny во время заноса
БердскКомпания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
14:27 14-12-2020
Компания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
День Святого Николая 19 декабря 2020 года: Что нужно подарить своему ребенку в этот день?
14:20 14-12-2020
День Святого Николая 19 декабря 2020 года: Что нужно подарить своему ребенку в этот день?
Отпустил домой мать, прятавшую полгода дочь в шкафу суд на Урале
14:15 14-12-2020
Отпустил домой мать, прятавшую полгода дочь в шкафу суд на Урале
БердскИщет расстрелявших пулями квартиру предложившей в мэры Владимира Голубева полиция в Бердске 1
14:02 14-12-2020
Ищет расстрелявших пулями квартиру предложившей в мэры Владимира Голубева полиция в Бердске
Когда появился нулевой пациента с коронавирусом в России, назвала дату Анна Попова
14:00 14-12-2020
Когда появился нулевой пациента с коронавирусом в России, назвала дату Анна Попова