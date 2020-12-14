14.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Образование / Общество

Что такое расизм?

13:50 14.12.2020 Фото: pixabay.com
0

Цвет кожи — это один из самых произвольных способов проведения различий между людьми, который когда-либо придумало человечество.

% name% title
Расистское поведение порождает расовую дискриминацию с ее очевидными отрицательными последствиями

Дискриминация по цвету кожи или расовой принадлежности.

Расизм — это вера в то, что существуют группы людей с особыми (обычно физическими) характерными чертами, которые ставят их в более высокое или более низкое положение по отношению к другим. Проявления расизма могут быть не только открытыми, как, например, отношение к людям в зависимости от их расы или цвета кожи, но и скрытыми, когда общество в отношении к каким-либо своим группам систематически руководствуется каким-либо дискриминационным мнением.

Расистское поведение порождает расовую дискриминацию с ее очевидными отрицательными последствиями — от простого пренебрежения или игнорирования тех, кто считается иным или низшим существом, до более ярко выраженных форм преследования, эксплуатации или изоляции.

Полезным источником для изучения является Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (МКЛРД).

Цвет кожи — это один из самых произвольных способов проведения различий между людьми, который когда-либо придумало человечество. В качестве упражнения предложите учащимся спроектировать многорасовое общество, в котором им суждено жить, не зная заранее, каким будет цвет их кожи.

Нерасистский класс

Существует много способов сделать класс таким местом, где принимается и приветствуется многорасовость. На реакцию учащихся влияют культурные факторы, т.е. насколько легко они идут на зрительные контакты, насколько восприимчивы они к методам группового обучения, умеют ли разыгрывать сценки или рассказывать истории. Если в классе возникает конфликт на расовой почве, разберите его, не оставляйте его без внимания. Расскажите детям, как распознать поведение, которое может усиливать расизм. Изучите опыт известных людей, которые боролись против дискриминации, исследуйте вклад народов всех стран мира в общую сокровищницу знаний и опыта человечества. Составьте учебную программу с максимально возможным учетом многообразия культур. Попросите родителей, родственников или друзей помочь вам в этом деле.Пригласите людей других рас или цвета кожи, активно участвующих в жизни общины, рассказать классу о том, что они делают. (Статьи 1, 2 ВДПЧ; статья 2 КПР)

Источник: un.org

дискриминация расизм цвет кожи
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Насколько расизм имеет место быть?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Зачем понадобилась помощь от государства в виде МРОТ Баскову, узнайте
14:45 14-12-2020
Зачем понадобилась помощь от государства в виде МРОТ Баскову, узнайте
БердскИндексация пенсии 2021: Кто получит двойную прибавку к пенсии с 1 января, рассказали в ПФР
14:43 14-12-2020
Индексация пенсии 2021: Кто получит двойную прибавку к пенсии с 1 января, рассказали в ПФР
31 декабря 2020 года - выходной день в каких регионах? Список
14:40 14-12-2020
31 декабря 2020 года - выходной день в каких регионах? Список
Обвинили Россию в хакерских атаках СМИ США
14:30 14-12-2020
Обвинили Россию в хакерских атаках СМИ США
БердскПопала в ДТП и погибла по дороге на кладбище девушка в Бердске. Пыталась выпрыгнуть из Nissan Sunny во время заноса
14:29 14-12-2020
Попала в ДТП и погибла по дороге на кладбище девушка в Бердске. Пыталась выпрыгнуть из Nissan Sunny во время заноса
БердскКомпания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
14:27 14-12-2020
Компания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
День Святого Николая 19 декабря 2020 года: Что нужно подарить своему ребенку в этот день?
14:20 14-12-2020
День Святого Николая 19 декабря 2020 года: Что нужно подарить своему ребенку в этот день?
Отпустил домой мать, прятавшую полгода дочь в шкафу суд на Урале
14:15 14-12-2020
Отпустил домой мать, прятавшую полгода дочь в шкафу суд на Урале
БердскИщет расстрелявших пулями квартиру предложившей в мэры Владимира Голубева полиция в Бердске 1
14:02 14-12-2020
Ищет расстрелявших пулями квартиру предложившей в мэры Владимира Голубева полиция в Бердске
Когда появился нулевой пациента с коронавирусом в России, назвала дату Анна Попова
14:00 14-12-2020
Когда появился нулевой пациента с коронавирусом в России, назвала дату Анна Попова