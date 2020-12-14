Что такое расизм?

Расистское поведение порождает расовую дискриминацию с ее очевидными отрицательными последствиями

Дискриминация по цвету кожи или расовой принадлежности.

Расизм — это вера в то, что существуют группы людей с особыми (обычно физическими) характерными чертами, которые ставят их в более высокое или более низкое положение по отношению к другим. Проявления расизма могут быть не только открытыми, как, например, отношение к людям в зависимости от их расы или цвета кожи, но и скрытыми, когда общество в отношении к каким-либо своим группам систематически руководствуется каким-либо дискриминационным мнением.

Расистское поведение порождает расовую дискриминацию с ее очевидными отрицательными последствиями — от простого пренебрежения или игнорирования тех, кто считается иным или низшим существом, до более ярко выраженных форм преследования, эксплуатации или изоляции.

Полезным источником для изучения является Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (МКЛРД).

Цвет кожи — это один из самых произвольных способов проведения различий между людьми, который когда-либо придумало человечество. В качестве упражнения предложите учащимся спроектировать многорасовое общество, в котором им суждено жить, не зная заранее, каким будет цвет их кожи.

Нерасистский класс

Существует много способов сделать класс таким местом, где принимается и приветствуется многорасовость. На реакцию учащихся влияют культурные факторы, т.е. насколько легко они идут на зрительные контакты, насколько восприимчивы они к методам группового обучения, умеют ли разыгрывать сценки или рассказывать истории. Если в классе возникает конфликт на расовой почве, разберите его, не оставляйте его без внимания. Расскажите детям, как распознать поведение, которое может усиливать расизм. Изучите опыт известных людей, которые боролись против дискриминации, исследуйте вклад народов всех стран мира в общую сокровищницу знаний и опыта человечества. Составьте учебную программу с максимально возможным учетом многообразия культур. Попросите родителей, родственников или друзей помочь вам в этом деле.Пригласите людей других рас или цвета кожи, активно участвующих в жизни общины, рассказать классу о том, что они делают. (Статьи 1, 2 ВДПЧ; статья 2 КПР)

Источник: un.org