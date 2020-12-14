Выплаты на детей в декабре: ждать ли путинское пособие 10 000 рублей до Нового года

Пока единственное, на что могут рассчитывать россияне в декабре 2020 года, так это на выплату части январских пенсий и детских пособий в двойном размере. В некоторых регионах их выплатят сразу за январь, чтобы поддержать жителей перед новогодними праздниками.

Несмотря на многочисленные обращения граждан к представителям власти с требованием продлить выплаты, соответствующее решение принято не было

В ноябре 2020 года депутаты Государственной Думы предложили правительству принять решение о начислении в декабре «путинского» пособия в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми и малоимущим гражданам России, чтобы те достойно подготовились к встрече Нового года.

Принято или нет решение о пособии в размере 10 тысяч рублей к Новому году

Инициаторами назначения новых единовременных выплат тем гражданам, которые особенно уязвимы в период пандемии коронавируса и экономического кризиса, стали представители партии «Справедливая Россия». Предположительно, адресную помощь от государства могут получить пенсионеры, семьи с детьми до 16 лет и семьи, имеющие статус многодетной или малоимущей.

Дополнительная поддержка россиян перед праздниками очень важна, считают представители власти. Пенсионеры практически весь год находились на самоизоляции, многие трудящиеся граждане оказались в трудном финансовом положении из-за карантина, перевода детей на дистанционное обучение и других факторов, «идущих» в ногу с пандемией.

В правительстве на данный счет пока не дали конкретного ответа. Никаких указаний насчет начисления дополнительных пособий гражданам не получал и Пенсионный фонд, уточнили накануне в ведомстве.

Пока единственное, на что могут рассчитывать россияне в декабре 2020 года, так это на выплату части январских пенсий и детских пособий в двойном размере. В некоторых регионах их выплатят сразу за январь, чтобы поддержать жителей перед новогодними праздниками.

Какие «путинские» пособия можно получить в декабре 2020 года

Единственными выплатами, введенными во время пандемии и получившими название «путинские» из-за соответствующих указов президента, остались повышенные пособия безработным и доплата в размере 3 тысяч рублей на детей тем гражданам, которые стали на учет в Центр занятости из-за «карантинной» потери постоянного заработка.

Также платить в декабре 2020 года будут пособия на детей от 3 до 7 лет, но к пандемии они не имеют никакого отношения. Введены дополнительные выплаты были с января 2020 года и теперь будут иметь постоянный характер. С января 2021 года данный вид пособия в правительстве обещают увеличить. Его размер будет равен не половине прожиточного минимума, установленного в регионе, а региональному размеру МРОТ.

Что касается пособий в размере 10 тысяч на детей, то их выплачивали только дважды — в июне и июле 2020 года. Несмотря на многочисленные обращения граждан к представителям власти с требованием продлить выплаты, соответствующее решение принято не было, даже когда помощи россияне просили перед Днем знаний, не имея достаточного уровня заработка для подготовки детей к новому учебному году.

Кому положены дополнительные выплаты в декабре 2020 к Новому году

Малоимущие семьи и пенсионеры дополнительную поддержку к Новому году могут получить из региональных бюджетов: никаких выплат и пособий на федеральном уровне пока не ожидается. Причиной экономисты называют недостаток бюджетных средств, резерв которых был израсходован еще во время первой волны пандемии коронавируса, т.е. весной 2020 года.

Поддержкой пенсионерам станет единовременная выплата в размере 25% пенсии, если пожилой человек живет в сельской местности. Также помощь окажут пенсионерам, имеющим стаж работы свыше 30 лет и тем, у кого на иждивении есть дети, инвалиды и студенты «на дневном».

Дополнительные выплаты назначат многодетным и малоимущим семьям. Но носить финансовая поддержка будет сугубо региональный характер. Узнать о том, какие государственные выплаты можно получить в декабре 2020 года, россияне могут в центрах социальной защиты, в отделениях Пенсионного Фонда, а также на сайте Госуслуги.

Источник: 1rre.ru