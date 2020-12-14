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10 000 в декабре: Будут ли единовременная выплата по 10 000 рублей на детей с 15 декабря 2020 года?

11:30 14.12.2020 Фото: pixabay
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Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов недавно выступил с заявлением о том, что правительству необходимо вновь обеспечить семьям выплаты в размере 10 000 рублей на детей в возрасте до 16 лет. Депутат предложил начать делать это уже с 15 декабря уходящего года.

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Меры ограничительного характера, принятые в России в связи с пандемией коронавируса, ощутимо ухудшили общее благосостояние граждан
Сюжет: Все пособия Путина
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10 000 в декабре: Будут ли единовременная выплата по 10 000 рублей на детей с 15 декабря 2020 года?Пособие в декабре 10000 рублей: кто может получить выплаты на детей до конца годаЕщё 381 новостей

С начала текущего месяца в «Личных кабинетах» пользователей сайта «Госуслуги» отображаются сведения обо всех мерах социальной поддержки, на которые им можно рассчитывать.

10 декабря россиян, подписавшихся ранее на информирование о полагающихся им льготах и выплатах, уведомили о том, что в этом месяце им предстоит повторно получить единовременные пособия на детей в сумме 10 000 рублей. Однако, в минувшую пятницу, 11 декабря, это сообщение с портала исчезло.

Выплаты по 10 000 рублей в декабре на детей от 3 до 16 лет: о чем уведомляли россиян

Из пропавшей с сайта «Госуслуги» информации следовало, в частности, что единоразовые выплаты полагаются в декабре семьям, воспитывающим детей, которым не исполнилось семи лет.

В сообщении говорилось также о том, что такие выплаты назначат, в том числе, и на каждого ребенка, который достигнет восьмилетнего возраста в период с 17 декабря 2020-го до 31 марта наступающего года. Для детей, которым восемь лет исполнится до 16 декабря 2020-го, выплаты не предусмотрены.

Выплаты по 10 000 рублей с 15 декабря 2020 года

Меры ограничительного характера, принятые в России в связи с пандемией коронавируса, ощутимо ухудшили общее благосостояние граждан. Предусмотренные властями выплаты для населения и льготы для бизнеса привели к серьезному истощению госбюджета, однако, парламентарии убеждены: средства на пособия для семей с детьми найти можно.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов недавно выступил с заявлением о том, что правительству необходимо вновь обеспечить семьям выплаты в размере 10 000 рублей на детей в возрасте до 16 лет. Депутат предложил начать делать это уже с 15 декабря уходящего года.

Если для этого не будет хватать ресурсов, которыми располагает федеральный бюджет, следует использовать деньги резервного фонда, полагает руководитель «справедливороссов». Сергей Миронов резко раскритиковал правительство за регулярную поддержку исключительно родителей, дети которых не достигли семилетнего возраста. Однако, инициативу политика не одобрили.

Пособия свыше 10 000 рублей: кому рассчитывать на двойные выплаты в декабре уходящего года

Трудоустроенным родителям, воспитывающим детей в возрасте до полутора лет, в декабре могут выплатить двойные пособия. Общая сумма превысит в итоге отметку в 13 000 рублей.

До 15 декабря должны быть осуществлены начисления за ноябрь. В период с 25-го по 31-е декабря уходящего года на карты россиян могут поступить средства за декабрь. На выплаты в январе в таком случае рассчитывать, разумеется, не стоит. Следующие пособия на детей – за январь 2021-го – будут начислены уже в феврале.

Напомним, выплаты на ребенка, не достигшего полуторалетнего возраста, полагаются родителю, непосредственно ухаживающему за ним, а потому не имеющему возможности работать. Сумма ежемесячного пособия составляет 6 752 рубля или 40 процентов от средней зарплаты трудоустроенного родителя. Размер двойной выплаты на ребенка в декабре превысит таким образом 13 000 рублей.

Источник: Пронедра

10000 выплаты на детей малоимущие семьи путинская десятка
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