Новый 2021 год: новогодние гуляния на зимние каникулы в Москве

Семьям с детьми можно будет посетить в 2021 году Московскую усадьбу Деда Мороза на территории Кузьминского леса.

Праздничных вернисажей и выставок не будет

Традиционная программа празднования Нового года в 2021-м изменена из-за пандемии коронавирусной инфекции. Людей на улицах российской столицы будет в предстоящие праздничные дни намного меньше, чем обычно.

Столичный градоначальник Сергей Собянин еще в ноябре заявлял о том, что в правительстве Москвы принято решение об отмене массовых новогодних и рождественских гуляний. Причиной мэр назвал ухудшившуюся эпидемиологическую обстановку в городе.

Какие мероприятия отменены в Москве на новогодние праздники в 2021 году?

В московской мэрии подтвердили ранее появившуюся в прессе информацию об отмене традиционного ежегодного фестиваля «Путешествие в Рождество». Напомним, ранее он проходил одновременно в нескольких районах мегаполиса.

Новогодних елок в 2021-м тоже не будет. Пожалуй, единственное, что обеспечит создание праздничной атмосферы в наступающем году, – это площади и улицы, украшенные иллюминацией, и ледовые катки.

Новогодние гуляния в Москве пройдут в усадьбе Деда Мороза

Семьям с детьми можно будет посетить в 2021 году Московскую усадьбу Деда Мороза на территории Кузьминского леса. Развитая инфраструктура этого туристического комплекса не оставит равнодушным никого.

В период новогодних каникул 2020-2021 для гостей подготовили две интерактивные программы:

«Путешествие по Сказочной тропе» — задорный Снеговик будет гулять с детьми по тропе, на которой их ожидают красивые скульптурные композиции из известных сказок;

«Новогодний переполох» — увлекательное путешествие на свежем воздухе, в ходе которого к детям придут Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи. В программе: веселые игры с неожиданными сюрпризами, множество загадок, интересные сюжетные повороты и мастер-классы.

На территории усадьбы Деда Мороза организована работа катка и специальной почты – у детей будет возможность отправлять письма Деду Морозу.

Ограничения в Москве на период новогодних гуляний в 2021 году

Ранее объявленные московским правительством ограничения на посещения кафе и ресторанов, а также других развлекательных учреждений будут действовать до 15 января.

Праздничных вернисажей и выставок не будет, а ночным клубам, ресторанам и караоке-барам запретили работать с 11-ти вечера до шести часов утра.

Кроме этого, заполняемость зрительской аудиторией кино–, концертных и театральных залов должна быть не выше 25 процентов, следует из распоряжения правительства Москвы.

Новые ограничения в связи с пандемией коронавируса в Москве вступили в силу 13 ноября 2020-го. Студенты вузов и учащиеся колледжей перешли на дистанционный формат обучения. Власть рекомендовала молодежи по возможности оставаться дома, и не выходить на улицу без острой необходимости.

Источник: Пронедра