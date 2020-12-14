31 декабря 2020 года - выходной день в каких регионах? Список

В Госдуме считают, что 31 декабря в 2020 году должен быть традиционно рабочим днем, но на 1 час сокращенным. Но в Кремле главам региона разрешили самостоятельно принимать решение по этому вопросу.

Последний день 2020 года будет нерабочим в нескольких регионах

Многие россияне уже заняты предпраздничными хлопотами: откладывают денежку, чтобы купить новогоднее дерево на елочном базаре, украшают дома, покупают подарки родственникам, составляют меню и штудируют интернет в поиске оригинальных поздравлений. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в связи с пандемией коронавируса, граждане планируют путешествия. Чтобы поездка удалась, надо заранее узнать, будет ли 31 декабря выходным днем.

Январь – самый короткий рабочий месяц: отдыхать россияне будут с 1 по 10 число включительно. Новогодние каникулы – возможность провести больше времени с семьей, навестить дальних родственников, найти общие интересы с ребенком. В январе сложно настроиться на рабочий процесс, именно поэтому многие чиновники ежегодно предлагают отменить долгие праздники, и сделать только два выходных – 31 декабря и 1 января. Последний день 2020 года будет нерабочим в нескольких регионах.

Инфографика регионов России, в которых 31 декабря 2020 года будет выходным днем

В Госдуме считают, что 31 декабря в 2020 году должен быть традиционно рабочим днем, но на 1 час сокращенным. Но в Кремле главам региона разрешили самостоятельно принимать решение по этому вопросу. Поэтому в последний день года работать не будут:

— в Белгородской области: граждане, которые работают в госучреждениях, госорганах, органах исполнительности власти, на госпредприятиях.

— в Курской области: Роман Старовойтов разрешил не выходить на работу госслужащим. Но за 31 декабря им придется отработать 26 числа.

— в Крыму: граждане, которые работают в подведомственных организациях и учреждениях, и госслужащие.

— в Татарстане: граждане, которые работают в исполнительных органах госвласти и госслужащие. Но за 31 декабря им придется отработать 26 числа.

— во Владимирской области: граждане, работающие в администрации. Но за 31 декабря им придется отработать 26 числа.

— в Ставрополье: граждане, которые работают в организациях разных форм собственности.

— в Орловской области;

— в Туве. За 31 декабря гражданам придется отработать 26 числа.

«Учитывая, каким сложным выдался 2020-й, понимаю, как необходим отдых и полноценное чувство праздника», — заявил Шолбан Кара-оол, глава республики . Он призвал жителей провести 31 декабря в кругу семьи.

— в Томской области;

— в Мурманской области;

— в Чувашии;

— в Костромской области:

«Принимаем решение о переносе рабочего дня с 31 декабря на 26 декабря. <…> Дети в этот день должны быть заняты по графику буднего дня, чтобы родители могли спокойно работать. В распоряжении прошу учесть организацию работы федеральных органов власти, чтобы тем, кому нужно получать государственные услуги 26 декабря, получили их в установленном порядке», — цитирует пресс-служба правительства губернатора Костромской области Сергея Ситникова.

— на Камчатке и в других регионах.

Сколько новогодних выходных будет в России в 2021 году

Длительность новогодних выходных в России в 2021 году составит 10 дней – с 1 по 10 января включительно. 11 числа возобновляется рабочий процесс. В первом месяце года рабочих дней будет меньше, чем выходных.

31 — календарные дни; 15 – рабочие дни; 16 – официальные выходные.

Количество праздничных дней регламентируется ст. 112 ТК России. Если они приходятся на календарные выходных, их переносят. Поэтому в 2021 году выходными станут 5 ноября (перенос со 2 января) и 31 декабря (перенос с 3 января).

Норма рабочего времени в январе 2021 года с учетом новогодних праздников

Учитывая новогодние праздники и календарные выходные, в январе в 2021 году норма рабочего времени составит:

120 часов – при 40-часовой трудовой неделе; 108 часов – при 36-часовой трудовой неделе; 72 часа – при 24-часовой трудовой неделе.

Источник: Пронедра