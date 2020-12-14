Полиции разрешили досматривать и вскрывать машины россиян. В каких случая полиции разрешили стрелять?

Помимо этого, им даётся право оцеплять объекты, где необходимо обеспечение безопасности граждан — например, места проведения публичных мероприятий или помещения, откуда поступило сообщение о минировании.

Другая норма касается права полицейских проникать в жилые и прочие помещения

Сотрудники полиции могут получить новые полномочия — оцеплять территории, проводить досмотр граждан и имеющихся при них вещей, вскрывать транспортные средства, применять огнестрельное оружие при угрозе нападения. Предусматривающий такие нормы законопроект Госдума приняла в первом чтении 8 декабря.

Как у Росгвардии

Согласно документу, вскрывать транспортное средство сотрудники полиции смогут в ситуациях, когда, например, заметили оставленного в нём младенца или человека, которому необходима медпомощь. Те же действия допустимы, если в машине заперся подозреваемый в совершении преступления.

«Было немало случаев, когда подозреваемый закрывался в машине, а у полиции не было возможности ни составить протокол, ни задержать его, и начиналось длительное противостояние, которое заканчивалось ничем», — пояснил замминистра внутренних дел России Игорь Зубов, представляя документ.

Другая норма касается права полицейских проникать в жилые и прочие помещения, на земельные участки для задержания подозреваемых или обвиняемых в преступлении. Там же, на месте происшествия, правоохранители смогут временно огораживать и осматривать территорию. Помимо этого, им даётся право оцеплять объекты, где необходимо обеспечение безопасности граждан — например, места проведения публичных мероприятий или помещения, откуда поступило сообщение о минировании. В границах оцепления полицейским позволят проводить личный досмотр граждан и находящихся при них вещей, транспорт и перевозимый в нём груз. Тех, кто откажется от досмотра, могут не выпустить за периметр оцепления. Кроме того, у сотрудников полиции появится возможность проводить досмотр при подозрении, что человек скрывает при себе предметы кражи.

Игорь Зубов сразу пояснил: по сути, ничего особо нового в деятельности правоохранителей не возникнет. Часть полномочий, которые предложены законопроектом, уже применялась на практике, например досмотр на месте происшествия. Однако законодательно это действие не было регламентировано.

Рядом других полномочий, например правом вскрывать автомобили, уже пользуются сотрудники Росгвардии, отметил замминистра внутренних дел.

«Никаких дополнительных прав полиция не получает, идёт конкретизация полномочий, которые уже применяются в правовой сфере, — сказал первый зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. — Мы устраняем пробелы, существующие в законе о полиции. Это даст дополнительную гарантию защиты прав граждан».

Без нужды стрелять не будут

Наибольший резонанс вызвало положение законопроекта, снимающее с полицейских материальную ответственность за причинённый вред собственникам при вскрытии транспортных средств. Игорь Зубов пояснил: за законные действия полицейские и не должны нести ответственность.

«По этому поводу есть постановление Пленума Верховного суда, снимающее с сотрудника полиции ответственность, если он действовал в рамках своих полномочий», — напомнил замминистра.

Однако, если будет доказано, что правоохранитель превысил свои полномочия, поступил неправомерно, в отношении него будут применять жёсткие меры, добавил Зубов.

Что касается права применять оружие при задержании, представитель МВД пояснил, что это возможно только в крайних случаях — при вооружённом нападении на полицейского. «Это вопрос защиты сотрудников, — сказал Зубов. — Когда на них бросаются с ножом, топором, какие тут ещё могут быть сомнения? Тем более впоследствии действия полицейского будет проверять Следственный комитет».

Представитель МВД напомнил, что в 2019 году сотрудники полиции применяли оружие около тысячи раз. Погибли 26 человек, ранены 52 человека. По результатам прокурорских проверок, по его словам, неправомерными признали только три факта применения оружия.

Источник: Парламентская газета