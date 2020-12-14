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Начислят до 15 декабря. Кому придет выплата более 7 000 рублей от государства

11:51 14.12.2020 Фото: pxhere
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Это будут деньги, положенные родителям за ноябрь. При этом уже в конце декабря должно прийти еще одно пособие, теперь уже за декабрь. Это будет досрочное проведение выплаты, и тогда в январе уже денег ждать не стоит.

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Решение о досрочном перечислении выплаты принимается в каждом отдельном регионе
Сюжет: Все пособия Путина
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Начислят до 15 декабря. Кому придет выплата более 7 000 рублей от государстваНовое пособие 15 000 рублей: можно ли рассчитывать на действия депутатов и кто может получить выплату от государстваЕщё 383 новостей

Денежную выплату в размере более семи тысяч рублей обещали перечислить россиянам в срок до 15 декабря. Получить пособие от государства смогут некоторые родители еще до наступления нового года, сообщает PRIMPRESS.

На выплату смогут рассчитывать имеющие работу родители, у которых на воспитании находятся дети до полутора лет. Важно, чтобы родители были официально трудоустроены, тогда пособие будет выдаваться на одного из них: мать или отца.

Как отмечают региональные Фонды социального страхования, данная выплата должна прийти гражданам в срок до 15 декабря. Это будут деньги, положенные родителям за ноябрь. При этом уже в конце декабря должно прийти еще одно пособие, теперь уже за декабрь. Это будет досрочное проведение выплаты, и тогда в январе уже денег ждать не стоит.

Решение о досрочном перечислении выплаты принимается в каждом отдельном регионе.

Это пособие полагается одному из родителей ребенка в возрасте до полутора лет. Деньги может получить только тот взрослый, который непосредственно осуществляет уход за ребенком и временно в связи с этим не работает. По закону, размер ежемесячного пособия составляет не менее 6 752 рублей, или 40% от средней заработной платы для трудоустроенных родителей. Как правило, сумма, которая приходит людям на счет, превышает семь тысяч рублей.

7000 рублей выплата выплата на детей кто получит
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