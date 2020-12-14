Новое пособие 15 000 рублей: можно ли рассчитывать на действия депутатов и кто может получить выплату от государства

В России необходимо ввести новую выплату, которую сможет получить определенная категория граждан. И это многодетные матери. Депутат предлагает одобрить закон, согласно которому с 2021 года за рождение третьего ребенка каждой матери будут ежемесячно выплачивать 15 тысяч рублей.

Для получения выплаты женщины должны будут продолжать свою трудовую деятельность

Новую денежную выплату от государства могут получить россияне. Предложение о введении нового пособия выдвинул заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников, сообщает PRIMPRESS.

По его словам, в России необходимо ввести новую выплату, которую сможет получить определенная категория граждан. И это многодетные матери. Депутат предлагает одобрить закон, согласно которому с 2021 года за рождение третьего ребенка каждой матери будут ежемесячно выплачивать 15 тысяч рублей.

Калашников подчеркивает, что данная выплата может значительно облегчить жизнь многодетным матерям, позволив им перейти на менее оплачиваемую, но зато более простую работу. При этом важно, что для получения выплаты женщины должны будут продолжать свою трудовую деятельность.

Отметим, что сейчас многодетные матери при рождении третьего ребенка получают материнский капитал. Так, в Приморье с начала года из краевого бюджета на эти цели было направлено 230 миллионов рублей. Размер выплаты сейчас составляет 184 421 рубль.

Региональный материнский капитал благодаря реализации национального проекта «Демография» стали выплачивать и при рождении второго ребенка. В 2020 году размер выплаты составил 130 тыс. руб., что составляет 30% от величины федерального материнского (семейного) капитала.