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Полное солнечное затмение 14 декабря 2020 покажет трансляция NASA TV: Точное время

11:36 14.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
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NASA TV проведет онлайн-трансляцию из Чили со снимками полного солнечного затмения 14 декабря 2020

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NASA покажет затмение онлайн

СЛЕДУЮЩИЕ ЖИВЫЕ СОБЫТИЯ

14 декабря, понедельник
9:40 - Снимки с камеры полного солнечного затмения из Чили (канал СМИ - первый игрок ниже)

10:30 - « Полное солнечное затмение в Америке» (« Полное солнечное затмение в Южной Америке» Затмение 2020 года ») - программа на испанском языке (Общественный канал - второй проигрыватель внизу)

БУДУЩИЕ онлайн СОБЫТИЯ

(всегда восточно-американское время)

15 декабря, вторник,
15:00 - Agency Honor Awards (все каналы)

16 декабря, среда,
15:00 - НАСА Science Live: вы тоже можете заниматься наукой НАСА (все каналы)

17 декабря, четверг,
15:00 - НАСА Science Live: как увидеть великое соединение Сатурна и Юпитера (все каналы)

18 декабря, пятница,
15:00 - Секция, посвященная 20-летию Международной космической станции: новаторское международное партнерство (все каналы)

22 декабря, вторник,
9:10 - Интервью в полете 64-й экспедиции МКС с медицинским корреспондентом ABC News доктором Джен Эштон и WNYW-TV, Нью-Йорк, с бортинженерами НАСА Кейт Рубинс и Виктором Гловером - Космический центр Джонсона
12:35 - Интервью во время полета 64-й экспедиции МКС с WNYC-FM (Национальное общественное радио), Нью-Йорк и WGN-TV, Чикаго, с бортинженерами НАСА Виктором Гловером и Шеннон Уокер - Космический центр Джонсона

 30 декабря, среда.
Будет определено. Интервью в полете 64-й экспедиции на МКС с KCAL-TV, Лос-Анджелес и RFD-TV / Сельское радио, а также бортинженеры НАСА Майк Хопкинс и Виктор Гловер - Космический центр Джонсона.
Будет определен - Экспедиция 64-й МКС. Летное образовательное мероприятие с участием службы мобильных приложений Noggin для STEM-деятельности и бортинженеров Шеннон Уокер из НАСА и Соичи Ногучи из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) - Космический центр Джонсона

6 января, среда,
подлежит уточнению - Интервью в полете экспедиции 64 МКС с KSBY-TV, Сан-Луис-Обиспо, Калифорния и Общественное радио Иллинойса в Университете Иллинойса, Урбана-Шампейн, с членами экипажа НАСА и JAXA - Космический центр Джонсона будет
определен - Интервью 64-й экспедиции МКС в полете с Associated Press и TBD с членами экипажа НАСА и JAXA - Космический центр Джонсона

Источник: NASA

NASA Live NASA TV солнечное затмение трансляция онлайн
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