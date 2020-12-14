Полное солнечное затмение 14 декабря 2020 покажет трансляция NASA TV: Точное время

СЛЕДУЮЩИЕ ЖИВЫЕ СОБЫТИЯ
14 декабря, понедельник
9:40 - Снимки с камеры полного солнечного затмения из Чили (канал СМИ - первый игрок ниже)
БУДУЩИЕ онлайн СОБЫТИЯ
(всегда восточно-американское время)
15 декабря, вторник,
15:00 - Agency Honor Awards (все каналы)
16 декабря, среда,
15:00 - НАСА Science Live: вы тоже можете заниматься наукой НАСА (все каналы)
17 декабря, четверг,
15:00 - НАСА Science Live: как увидеть великое соединение Сатурна и Юпитера (все каналы)
18 декабря, пятница,
15:00 - Секция, посвященная 20-летию Международной космической станции: новаторское международное партнерство (все каналы)
22 декабря, вторник,
9:10 - Интервью в полете 64-й экспедиции МКС с медицинским корреспондентом ABC News доктором Джен Эштон и WNYW-TV, Нью-Йорк, с бортинженерами НАСА Кейт Рубинс и Виктором Гловером - Космический центр Джонсона
12:35 - Интервью во время полета 64-й экспедиции МКС с WNYC-FM (Национальное общественное радио), Нью-Йорк и WGN-TV, Чикаго, с бортинженерами НАСА Виктором Гловером и Шеннон Уокер - Космический центр Джонсона
30 декабря, среда.
Будет определено. Интервью в полете 64-й экспедиции на МКС с KCAL-TV, Лос-Анджелес и RFD-TV / Сельское радио, а также бортинженеры НАСА Майк Хопкинс и Виктор Гловер - Космический центр Джонсона.
Будет определен - Экспедиция 64-й МКС. Летное образовательное мероприятие с участием службы мобильных приложений Noggin для STEM-деятельности и бортинженеров Шеннон Уокер из НАСА и Соичи Ногучи из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) - Космический центр Джонсона
6 января, среда,
подлежит уточнению - Интервью в полете экспедиции 64 МКС с KSBY-TV, Сан-Луис-Обиспо, Калифорния и Общественное радио Иллинойса в Университете Иллинойса, Урбана-Шампейн, с членами экипажа НАСА и JAXA - Космический центр Джонсона будет
определен - Интервью 64-й экспедиции МКС в полете с Associated Press и TBD с членами экипажа НАСА и JAXA - Космический центр Джонсона
Источник: NASA