Мистические глаза Вселенной: К 30-летию телескопа Хаблл опубликованы 30 ослепительных галактик

После пяти модернизаций экипажами космических космонавтов, Хаббл сегодня, 30 лет, даже лучше, чем когда он был запущен.

Эти новые изображения присоединяются к существующей галерее объектов Колдуэлла Хаббла

В этом году космическому телескопу Хаббл исполнилось 30 лет, и по этому случаю он делится с вами подарком. НАСА только что выпустило десятки недавно обработанных снимков телескопа Хаббла, на которых запечатлены 30 ослепительных галактик, сверкающие звездные скопления и эфирные туманности.

И в этих 30 небесных жемчужинах есть что-то особенное: все они видны в телескопы на заднем дворе. Некоторые из них также можно увидеть в бинокль или даже невооруженным глазом.



На этом снимке телескопа Хаббла запечатлено шаровое звездное скопление Колдуэлл 78 (или NGC 6541) на расстоянии примерно 22 000 световых лет от Земли. Источники: НАСА, Европейское космическое агентство и Дж. Пиотто (Университет Падуи); Обработка: Глэдис Кобер (НАСА / Католический университет Америки)

Все эти небесные объекты принадлежат коллекции, известной астрономам-любителям как каталог Колдуэлла. Каталог, составленный британским астрономом-любителем и научным коммуникатором сэром Патриком Колдуэлл-Муром, был опубликован журналом Sky & Telescope 25 лет назад, в декабре 1995 года. Вдохновением для него послужил каталог Мессье., собранный французским охотником за кометами Шарлем Мессье, который включает 110 относительно ярких, но нечетких объектов в небе Северного полушария, которые можно случайно принять за кометы. В каталоге Колдуэлла выделено 109 галактик, звездных скоплений и туманностей, которые не включены в каталог Мессье, но также достаточно яркие, чтобы их могли увидеть астрономы-любители. Кроме того, объекты Колдуэлла разделены между небесами северного и южного полушария, обеспечивая интересные цели для астрономов-любителей по всему миру.

Эта недавно выпущенная коллекция из более чем 50 изображений Хаббла включает 30 объектов в каталоге Колдуэлла. (Некоторые из этих 30 объектов Колдуэлла появляются более чем на одном новом изображении Хаббла.) Эти изображения были получены Хабблом на протяжении всей его карьеры и использовались для научных исследований или инженерных испытаний, но НАСА не полностью обработало изображения для публичного выпуска до сих пор. .

Из-за детального поля зрения Хаббла некоторые из его изображений не охватывают весь объект Колдуэлла, иногда вместо этого увеличиваются скопления молодых звезд в рукавах спиральной галактики, звезды на окраинах скопления или зомби. звезда в центре туманности. Но в других случаях мозаика наблюдений Хаббла собирается, чтобы создать полный или почти полный портрет небесного чуда.

Эти новые изображения присоединяются к существующей галерее объектов Колдуэлла Хаббла , впервые опубликованной в декабре 2019 года. Коллекция Хаббла теперь включает 87 из 109 объектов Колдуэлла. Для каждого списка в каталоге Колдуэлла Хаббла базовая звездная карта показывает наблюдателям, когда и где они могут найти этот объект в ночном небе, а описание предлагает, какой тип наблюдательного оборудования можно использовать для его просмотра. Отдельные статьи также объясняют изображения Хаббла для тех, кто предпочитает просто наслаждаться прекрасными видами телескопа.

Космический телескоп Хаббла был запущен на борту космического корабля "Дискавери" в апреле 1990 года. После пяти модернизаций экипажами космических космонавтов, Хаббл сегодня, 30 лет, даже лучше, чем когда он был запущен, и продолжает делать новаторские открытия, которые бросают вызов и продвинуть наше фундаментальное понимание космоса.

Чтобы увидеть все новые изображения в каталоге Колдуэлла Хаббла, щелкните здесь .

Источник: nasa