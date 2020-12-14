Волшебный день 14 декабря 2020: Что означают солнечное затмение и новолуние для каждого знака зодиака

В большинстве лет мы переживаем два солнечных затмения, а вместе с ними - две точки отражения, чтобы мы могли внести изменения и новизну в нашу жизнь.

Солнечное затмение в новолуние в Стрельце создаст возможность перейти из прошлого в будущее

Сейчас время, когда будущее становится ясным. С этим астрологическим транзитом на горизонте появляются новые начинания, но не менее близкие отношения.

14 или 15 декабря, в зависимости от местоположения, новолуние в Стрельце сформирует солнечное затмение с Солнцем, которое в настоящее время находится в Стрельце .

Солнечное затмение в новолуние в Стрельце создаст возможность перейти из прошлого в будущее, о котором мы мечтали.

Что означает солнечное затмение в новолуние?

Солнечное затмение - это когда Луна проходит прямо между Солнцем и Землей, создавая тень на поверхности Солнца, а также момент интенсивной энергии духовной трансформации.

В большинстве лет мы переживаем два солнечных затмения, а вместе с ними - две точки отражения, чтобы мы могли внести изменения и новизну в нашу жизнь.

Новолуние время для начала . Солнечные затмения представляют собой внешние изменения; это время, когда то, что происходило внутри во время Лунного затмения (30 ноября), подходит к концу или завершается.

Это новое начало, но мы также можем понять, что еще есть главы, которые необходимо закрыть. Ничто не может начаться, пока не закончится что-то еще; это естественные приливы и отливы жизни.

То, что эти затмения происходят в Близнецах и Стрельцах, в этом году означало как выбор, так и призыв будущего, вдохновение и смысл.

Солнечные затмения - это призыв к действию. Стрелец, огненный знак , предпочитает делать ходы, а не просто думать о них. Этот философский знак всегда находится в поисках большего смысла и часто мечтает о том, что должно произойти.

Поскольку Меркурий в Стрельце участвует в этом Новолунии, а Венера вскоре присоединится к нему, ожидайте, что разговоры о наших личных интимных отношениях будут в центре внимания. В сочетании с Марсом это создает сильное желание что-то делать, добавляя к этой энергии мотивации и желания создавать изменения .

Гороскоп солнечного затмения на новолуние и восходящий знак для вашего Зодиака

Хотя 2020 год был годом перемен, многие из нас все еще не понимают, что это значит.

Мы все еще собираем части жизней, которые только начинаем создавать. Это означает, что мы должны оставаться верными своим мечтам, а также сознательному выбору создания чего-то нового.

Новолуние в Стрельце по энергии продлится до Полнолуния в Стрельце и Лунного затмения, которое произойдет 26 мая 2021 года. Чего до тех пор может ожидать ваш знак Зодиака в любви, жизни и личностном росте?

Овен (21 марта - 19 апреля)

Как товарищ по огненному знаку, вы наступаете на пятки перемен, Овен.

Марс - это фактор на этой Луне, дающий всем, особенно вам, желание и способность действовать и двигаться вперед в своей жизни и в планах, которые вы спокойно рассчитываете в течение последних нескольких месяцев.

Нет больше сомнений в том, чего вы хотите, потому что теперь вы более уверены, чем когда-либо прежде. На этот раз на вашем пути ничего нет. Только не забудьте взять с собой свое сердце, потому что это тоже касается чувств.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Если вы боялись действовать или видеть правду в этом году, знайте, что пора, Телец.

В глубине души вы не можете откладывать то, что знаете, и хотя любое изменение - особенно такое большое изменение, изменяющее жизнь, - может быть пугающим, не делать этого еще страшнее. Вы не можете оставаться достаточно занятыми, чтобы забыть об этом или уговорить себя жить жизнью, которая на самом деле не предназначена для вас.

Хотя вы не являетесь поклонником нестабильности, речь идет о том, чтобы шагнуть в страх, а не избегать его.

Позвольте себе говорить о том, чего вы хотите, предпринять шаги для построения той жизни, которая, как вы знаете, имеет ваше имя повсюду, и помните, что если вам не нравится, зачем вы это делаете?

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Близнецы, как один из двух знаков, доставляющих проблемы в этом году, справедливо, что вы тоже получите свою справедливую долю.

Лунное затмение в вашем знаке привело вас лицом к лицу с сердцем, что вам удобно. Но вы не можете получить что-то новое, делая те же старые вещи. Вы не можете защитить свое сердце, а также предложить любовь другому.

Вы должны выбрать, и это солнечное затмение в новолуние напоминает вам об этом. Если вы хотите нового начала, вы должны его взять.

Рак (21 июня - 22 июля)

Ваше время наступит всего через несколько недель с последней Луной в Раке в году. Но пока, Рак, это время, когда может казаться, что вещи рушатся.

Вы не можете остановить падение мяча, когда он начал катиться, и то же самое верно и для вашей собственной жизни.

Пришло время просто сесть и посмотреть, что происходит. Кто появляется? Кто уходит? Прежде всего, если вы ничего не делаете, что делают все остальные? Ваша работа - не направлять и спасать мир, а делать это для себя.

Лео, это был год выяснения того, что для тебя важнее всего, конечно, между спорами с самим собой.

Но это также означает осознание того, что вам не нужно ничего делать, кроме как быть собой и вступить в свою силу. Дело не в новом физическом совершенствовании, этикетках, которые вы носите, занятиях, которые вы посещаете, или людях, которыми вы себя окружаете.

Отбросьте все и стой обнаженным в своей правде, силе и осознании того, что вы и так достаточно хороши . А теперь построй свою жизнь на этом.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Вы не можете планировать это, Дева, потому что иногда даже вы не знаете, что на самом деле лучше для вас.

В этом году правление становится все жестче и жестче, так что его власть настолько крепка, что вы фактически идете по пути разрушения. Вы в безопасности - не потому, что вы можете контролировать все, что происходит, а потому, что вы можете понять, что делать и лечить.

У вас есть все ключи к исцелению вашего сердца, вашей души, тела и разума. Но вам не нужно контролировать внешнее, когда вы учитесь управлять своим внутренним миром. Шок и трепет - вот название игры для вас, так что дышите глубоко, потому что эта Луна большая.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Иметь баланс - значит что-то не уравновешивать, Весы.

Мы не можем постоянно уделять равное внимание каждому аспекту нашей жизни. Иногда работа должна быть на первом месте, а иногда - любовь.

Каким бы вы ни были прилежны и трудолюбивы, не забывайте, что в душе вы любовник. Найдите время, чтобы любить. Найдите время, чтобы помечтать. Найдите время, чтобы представить себе будущее, в котором вы сможете играть столько же, сколько работаете, и просто чувствовать себя хорошо.

Мир не развалится только потому, что вы решите уделить больше времени себе; Фактически, в этом и заключается суть баланса. Вполне вероятно, что в этом Затмении упадут несколько таких шаров, которые вы больше не сможете держать в воздухе, поэтому позвольте им упасть.

Пусть жизнь устроится так, как задумано. Вместо того, чтобы беспокоиться об этом, сядьте и закройте глаза; вы зашли так далеко, так что доверьтесь Вселенной, которая проведет вам остаток пути.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Мы идем все дальше и дальше в это путешествие любви, жизни и правды, Скорпион.

Больше, чем любой другой знак зодиака, вы действительно размышляете о своей истине с момента Новолуния в ноябре в вашем знаке. Не только правду о том, кто вы и чего вы хотите, но о цели или значении всего этого и в каком направлении вы хотите двигаться.

Вы можете быть навязчивым, сильным, неистово страстным знаком , но знание того, куда и в кого направить эти энергии, имеет решающее значение. Но это также означает осознание того, что вы можете жить в глубине и при этом выходить на свет. Вы можете оставаться напряженным, но при этом иметь здоровье. Прежде всего, вы можете получить лучшее из обоих миров.

Перестаньте думать, что вы должны выбирать, и просто имейте в виду, что жизнь всегда будет соответствовать вам. Вы просто должны дать ему шанс.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Это ваша Луна и Затмение, Стрелец, но готовы ли вы продолжить свой разговор?

И Солнце, и Луна вместе в вашем знаке - это все о выравнивании. Здесь ваши действия совпадают с вашим сердцем, где вы создаете то, о чем мечтаете, и действуете в соответствии со своей надеждой.

Часто вы пытаетесь убежать от своей собственной божественной силы, временами обвиняя других. Но в глубине души ты всегда знал, что это ты. Это время, когда все это заканчивается, потому что даже вы устали отказываться от того, что хотите и в чем нуждаетесь.

Вероятно, с этой Луной будет много резких движений, действий и моментов "ага". Пусть все придет. Прими все это. А потом улыбнись, потому что ты уже знаешь, что собираешься делать.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Если ты еще не попрощался с тем, что тебе больше не служит, сейчас самое время, Козерог.

В этом месяце происходит смена караула, и, к сожалению, вы на рубеже. Если кажется, что ничего не получается, посмотрите, куда вы пытаетесь двигаться и что вы пытаетесь построить; если это не работает, поймите, что это не для вас.

Жизнь никогда не будет прежней, и хотя это может звучать мелодраматично, это не так. Мы вместе вступаем в Эру Водолея, когда Юпитер и Сатурн покидают ваш знак всего за несколько дней.

Это может быть трудно отпустить из -под контроля , и что мы надеялись , предназначалась для нас, но это лучше сделать это сейчас. Согласитесь со своим сердцем и помните, что если он предназначен для вас, на нем никогда не будет следов когтей.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Вы терпеливо ждете уже несколько месяцев, Водолей, и эта Луна собирается сделать эти первые шаги.

Эти шаги могут выглядеть как ядерная бомба, в зависимости от того, сколько вам нужно, чтобы разрушить свою старую жизнь. Вы всегда тот, кто шагает в новизну, чтобы найти новый способ существования, и этот год не стал исключением ... за исключением того, что речь идет не только о вас, но и о том, чего вы хотите достичь в жизни.

Картина расширилась, и пора попытаться успокоить себя. У вас впереди долгий путь перемен и возможностей, и хотя вы можете попытаться в спешке разрушить и восстановить все в течение дня, помните, что долголетие требует времени; то, что мы хотим продлить вечно, нельзя торопить.

Не торопитесь, напомните себе, что настоящая возможность не исчезнет из вашей жизни, и убедитесь, что вам понравится следующая глава.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Вы были спокойны, Рыбы, более чем обычно, глядя на мир широко открытыми глазами, видя за пределами того, на что многие способны.

Это был год внутреннего роста и изменений, когда вы понимали, что, возможно, вы не так далеко впереди, как казалось, поэтому вам пришлось немного вернуться назад. Вы должны были исправить ситуацию, исправить свой курс и понять, что для вас важнее всего.

С большинством наших Лун 2020 года в Раке, похожем на Водный знак , этот год был не для приключений за пределами большого большого мира, а для того, который вы создаете прямо там, где находитесь: дома.

Вы две рыбы, которые кажутся плавающими в противоположных направлениях, но это не значит, что вы должны воевать сами с собой. Даже у рыбы могут быть корни и крылья, вам просто нужно дать себе возможность иметь и то, и другое.

Источник: yourtango