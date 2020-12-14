Снежный понедельник: какие сюрпризы приготовила погода 14 декабря жителям Бердска?

Ветер юго-западный 4-9 м/с, днем местами порывы до 14м/с.

Метеорологическая обстановка: облачно с прояснениями, ночью местами, днем повсеместно небольшой снег. При прояснениях изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 4-9 м/с, днем местами порывы до 14м/с. Температура воздуха ночью -11, -16 °С, при прояснениях до -21 °С, днем -7, -12 °С.