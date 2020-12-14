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Снежный понедельник: какие сюрпризы приготовила погода 14 декабря жителям Бердска?

06:30 14.12.2020 Фото: pixabay
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Ветер юго-западный 4-9 м/с, днем местами порывы до 14м/с.

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Ветер юго-западный 4-9 м/с, днем местами порывы до 14м/с.

Метеорологическая обстановка: облачно с прояснениями, ночью местами, днем повсеместно небольшой снег. При прояснениях изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 4-9 м/с, днем местами порывы до 14м/с. Температура воздуха ночью -11, -16 °С, при прояснениях до -21 °С, днем -7, -12 °С.

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