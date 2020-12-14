Любовь с детства: Студия танца "Parallel' набирает маленьких звездочек уже с 2,5 лет
Почему в танцы можно отдавать деток в стол раннем возрасте? Да потому что, всестороннее развитие малыша – обеспечено. Ведь танцы развивают:
-
Координацию;
-
Гибкость;
-
Музыкальность;
-
Слух;
-
Выносливость;
-
Социализируют малыша.
И в целом благотворно влияют не только на физическое развитие и здоровье, но и на психологическое состояние: устойчивость к стрессам и отсутствие страха перед публичными выступлениями.
С нетерпением ждем начала занятий с вашими звездочками у себя в студии: г. Бердск, ул. Боровая, 4/6
Справки по телефону: 8-923-239-76-90
Источник: Раздел Студии танца "Parallel" на сайте Весь Бердск